İçi kokain dolu 20 bin Hindistan cevizi bulundu

Avrupa’ya içi kokainle doldurulmuş yaklaşık 20 bin Hindistan cevizi gönderme operasyonu Kolombiyalı yetkililer tarafından engellendi.

Hindistan cevizi, Karayip kıyılarındaki Cartagena limanında bir konteyner araması sırasında ortaya çıkarıldı. Hindistan cevizleri, İtalya’nın en işlek limanı olan Cenova’ya gönderilmek isteniyordu; ancak 19.780 Hindistan cevizi, 504 çantanın içinde bulundu.

Polis, Hindistan cevizlerindeki sıvının gizlice boşaltıldığını, bunun yerine alkolde çözülebilen yüksek kaliteli kokain yerleştirildiğini söyledi. Cartagena savcılığı, “İnceleme sonucunda tropik meyvelerdeki suyun sıvı kokainle değiştirildiği tespit edildi” dedi.

Hindistan cevizlerinin bulunmasından sonra kime ait olduklarıyla ilgili araştırma devam ediyor.

EJDER MEYVESİ VE ANANAS DA KULLANMIŞLARDI

Uyuşturucu kaçakçıları, eylemlerine devam edebilmek için yöntemlerini sürekli olarak geliştiriyorlar. Sıvılaştırılmış kokain kullanımı da geliştirdikleri yeni bir teknik. Daha önce de ananas ve ejder meyvesi kullanımına rastlanmıştı.

Genellikle bu tip kaçakçılıkların tespit edilmesi zor olsa da X-ışını taramaları bazen meyvelerin içindeki olağandışı sıvı yoğunluklarını ortaya çıkarabilirken, görsel incelemeler de ilacı enjekte etmek için kullanılan küçük sondaj deliklerini ortaya çıkarabiliyor.

Kıtada kilo başına ABD’dekinden yaklaşık yüzde 40 daha fazla olan uyuşturucu; Avrupa, Latin Amerika kokain pazarı için giderek daha önemli bir yer haline geliyor. Kolombiya dünyanın en büyük kokain üreticisi ve hükümetin tarlaları yok etme çabalarını geride bırakan daha verimli büyüme ve hasat yöntemleri sayesinde üretimde kendi rekorunu kırıyor.