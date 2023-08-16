İcardi başka seviye

Kral geri geldi, Galatasaray seviye atladı… Ljubljana karşısında ilk maçta 3-0 gibi farklı bir skora rağmen oyun kurgusu anlamında eksikleri ile göze çarpan Galatasaray’da, Mauro İcardi’nin dönüşü saha içerisinde başka bir kaliteyi ortaya çıkardı. Okan Buruk’un takımına bir başka değer katan isim ise tartışmasız Torreira! İcardi’nin ileri uçtaki liderliğini güçlendiren kesinlikle Torreira’nın orta sahada verdiği savaş. Yürüyerek geçilen Galatasaray orta sahasına Torreira duvar etkisi yaptı. 64. dakikada hakem Marco Guido’nun, Torreira’ya gösterdiği kırmızı kart çok ağır bir karardı. Torreira sevinci kırmızı kartla resmen yarım kaldı.

Yeni sezonda bir başka tartışılan detay Kerem Aktürkoğlu’nun bireysel oynama hastalığı. Zaha transferinin etkisi mi başka bir nedeni mi var bilmiyorum ama Okan Hoca’nın rehabilitasyonuna ihtiyacı olduğu çok net. İlk 45 dakika sonrası yerini Zaha’ya bırakması kendisine açık bir mesaj oldu. Oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu kaliteli işlerle Zaha’nın, Kerem’e göre formaya daha yakın olduğun söyleyebiliriz.

Okan Buruk sezon içerisinde kullanmayı planladığı çift forvet planlamasını maçın ikinci yarısında Bakambu’yu oyuna alarak uyguladı. Çift forvetin yanında Zaha ve Halil’le rakip sahada oyun kurmaya çalışan Okan Buruk’un orta sahada oluşan boşlukları doğru okuyacağını düşünüyorum. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha yaklaşırken orta sahaya ve Rashica sonrası bir türlü istenilen verimin alınamadığı sağ kanada takviye yapılması gerektiğini gözlemledik.