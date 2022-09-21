İç kargaşa tuzağına düşmeden…

Toplumda Cübbeli Ahmet diye tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün açıklamalarını doğru okumak zorundayız.

Ünlü, ABD’nin Yunanistan’daki üslerinden saldırı gelebileceğini, Suriye’de terör örgütünün devlet kurduğunu, içerde de birçok vatan haini olduğunu hatta temizlik icap edebileceğini ve tüm bunlar yaşanırken de her türlü tedbir alınmalı diyor.

Öncelikle ABD, Yunanistan’daki üsleri için Ukrayna’ya destek amaçlı olduğunu ifade etmesi ve Rusya’nın da teyit etmesine rağmen ısrarla tersi söyleniyor. Suriye ve Irak’ın parçalanmasına gelince iktidar ile BOP’un ilişkisini bilmeyen kaldı mı?

İktidar seçimlere az zaman kala, kararsız kitleyi yanına çekebilmek için en çok güvenlik kaygısı üzerinden çalışma yürütüyor.

Hepsi aynı tedrisattan geçmiş; televizyonlarda eli çubuklu harita başındaki azmanlar, uzmanlar bu gerçeği bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Hani “bir adama kırk gün deli dersen deli olur” diye bir atasözü var ya işte onun gibi yalan haber aralıksız her kanalda verilerek halka doğruymuş gibi gösteriliyor.

Kısacası Ünlü, olmayan bir dış tehdit için birlik olunmalı diyor. Olmayan dış tehdit diyorum çünkü ABD’nin bölgemizdeki ve ülkemizdeki birçok projesinin başında iktidar varken ABD’nin ya da Yunanistan’ın bize saldırması için tek gerekçe yok.

Kaldı ki adaları ve KKTC’ni istemişler vermişsin!

Ünlü ayrıca bir savaşa işaret ediyor. Bir iç kargaşa çıkarılmak için hazırlık yapılıyor diye düşünüyorum.

Ünlü, cemaatini boşuna uyarmaz. Belki de iç kargaşa için yapılan hazırlığın duyumlarını da almış olabilir. Daha önce de selefilerin silahlandığını söylemişti.

Türkiye’de iktidar yaklaşan seçim öncesi, % 50+1’i göremediği için çok farklı yollar deneyebilir!

Özellikle de kararsız seçmen ve bir türlü ikna edemediği; millici, Atatürkçü, demokrat ve Saadet, Deva ve Gelecek gibi ABD’ye hizmet etmeyen siyasal İslamcı kesimi yanına çekmek için yollar arıyor.

Peki, özel görevli ya da Ünlü’nün silahlanıyor dediği kesim sokağa çıksa ve karşısına da muhalefeti koysa ne olur dersiniz?

Unutmayın hedef, kararsızlar!

Üstelik iktidar, siyasal İslamcı değil ve ABD’nin Ortadoğu’daki, ılımlı İslam çizgisindeki stratejik ortağı olduğunu bilen çok az insan varsa ne olur dersiniz?

Üstelik iktidarın, Türkiye’ye şeriat getirme görevi olmadığını bilen çok az insan varsa ve her kafadan bir ses çıkıyor, halk şaşkına çevriliyorsa ne olur dersiniz?

Son olarak İktidar; biraz sessiz kalıp ve muhalefetin tuzağa düşmesini beklerse ve ardından bu eli silahlı gruplara müdahale edip bastırırsa ne olur?

Kararsızların güvenlik kaygısını gidermiş olur!

Sandık ne olur? İktidar alır götürür.

Ne yapmalı?

Birincisi Türkiye’de; ABD’ye hizmet eden etnik, dinsel ve siyasal hareketlerle etmeyen hareketleri birbirine karıştırmamalıyız.

Unutmamalıyız ki bizler, Dürrizade Abdullah ile Rıfat Börekçi’yi ayırt edebilen bir milletin çocuklarıyız.

İkincisi kargaşadan korkmamalıyız.

Üçüncü olarak olmasını istemeyiz ama olursa da her kafadan bir ses çıkmasına izin verilmemeli ve Millet İttifakı’nın çağrılarına kulak verilmelidir.

Elimizde tutunacak başka bir yapı yoktur.

Eninde sonunda sandık vatandaşın önüne gelecektir…