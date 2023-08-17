İç çamaşırından 30 milyon liralık pırlanta çıktı

İstanbul Havalimanı’nda İranlı bir kadın yolcunun iç çamaşırı ve ayakkabı tabanına gizlenmiş çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Dubai’den gelen İran uyruklu bir kadın yolcunun hareketlerinden şüphelendi.

Helma S’nin uçaktan inişi ve havalimanındaki hareketlerini güvenlik kameralarından inceleyen ekipler, gümrüklü alandan çıktığı sırada yolcuyu durdurdu.

Kadın yolcunun valizlerindeki aramada herhangi bir şeye rastlanmadı.

Güvenlik kontrolünden geçirilen ve üst araması yapılan Helma S’nin iç çamaşırı ve ayakkabı tabanına gizlenmiş, ülkeye kaçak yolla sokulmaya çalışılan değişik boyut ve ağırlıkta çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

Piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta lara el konuldu.

Gözaltına alınan Helma S. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilen Helma S’nin sınır dışı edileceği öğrenildi.

(AA)