İbrahim Kalın’dan ‘İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı’ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir. Olay daha aydınlanmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın’ın paylaşımı şöyle:

“İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir. Olay daha aydınlanmadan Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz.” (ANKA)