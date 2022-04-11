İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor

İbn Haldun Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre, üniversitenin gerekli görülen bölümlerine öğretim üyesi ve araştırma görevlisi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların 11/04/2022 – 25/04/2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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