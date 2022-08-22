İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
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İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

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