İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yemek açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Sarıyer’de bir balıkçıda görüntülenmesinin ardından başlayan tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları belirtti:

* Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama ‘vurun abalıya’ misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.

“YEMEK MOLAMIN NEDEN GÜNDEM YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞI MALUMDUR”

* 3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

* Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.

“ÜÇ BEŞ AKLIEVVELİN GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABASINA HİÇ ALET OLMADIK”

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar yağışına karşı meteorolojik veriler netleşir netleşmez hazırlık yaptı, yoğun yağış sonrası sorumluluk alanındaki tüm güzergahları açık hale getirdi, tüm kamu kurumları ile iş birliği yapıp yolların açık olması için de destek sağladı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda ise “Üç beş aklıevvelin gündem değiştirme çabasına hiç alet olmadık biz, işimize baktık hep. Şehir içi yolları açtık, köy yollarımızı da açıyoruz. Her yerdeyiz, 16 milyon vatandaşımızla birlikte başaracağız” dedi.