Husumetlisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

Düzce’de içkili olduğu iddia edilen Gülhan T.A. (55), husumetlisinin dükkanına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saldırı anı kameraya yansırken, kadın gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı’nda meydana geldi. İçkili olduğu öne sürülen Gülhan T.A., evindeki pompalı tüfeği alıp, para meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin oto kiralama dükkanına gitti. Kadın, elindeki tüfekle dükkana 3 el ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen polis, Gülhan T.A.yı gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor. (DHA)