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Husumetlisini dernekte tabancayla vurup öldürdü

Diyarbakır’da, S.G. husumetli olduğu Mahmut Tanrıverdi’yi (29), gittiği yardımlaşma derneğinde, tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 1’inci Sokak’ta meydana geldi. Yardımalşama derneğine giden husumetlisi Mahmut Tanrıverdi’yi takip eden S.G., ikinci kata çıktı. Burada S.G., Tanrıverdi’ye tabancayla ateş etti. Tanrıverdi yere yığılırken, S.G. ise kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tanrıverdi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Tanrıverdi’nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Polis, S.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Husumetlisini dernekte tabancayla vurup öldürdü
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