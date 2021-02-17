Husumetlileri tarafından takip edilip öldürüldü

Adana’da husumetlisi olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından tabancayla vurulan Muzaffer Oğan, hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesinde meydana geldi. Muzaffer Oğan, iddiaya göre sabah saatlerinde arkadaşının evine giderken kendisini takip eden, aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişi ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğan, şüpheliler tarafından darp edildi. Yaşanan arbedede şüphelilerden biri tabancayla Oğana ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Oğan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Oğanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)