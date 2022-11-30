Husumetli 2 kişinin arasında sopalı bıçaklı kavga

Adana’da aralarında husumet olan 2 kişinin sopalı ve bıçaklı kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Husumetlisini karnından bıçakla yaralayan kişi, Seni vurduğum yeter diyerek, kaçtı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81186. Sokakta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar sopa ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Taraflardan biri, Seni delik deşik ederim diyerek, elindeki bıçağı diğerine savurdu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada; husumetlisini bıçakla karnından hafif yaralayan kişi, Seni vurduğum yeter diyerek, kaçtı.

Yaralanan kişinin hastaneye gittiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)