Hülya’yı öldüren eşi, Almanya’da da cinayet işlemiş

İzmir’in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin’in (52) ölümüyle ilgili yargılanan sanık Kaffar Yeğin’in (60) Almanya’da yaşadığı dönemde de cinayet işlediği ortaya çıktı.

Hülya Şellavcı’nın damadı, avukat Ensar Aktürk, “Katilin arkadaşı, sanığın Almanya’daki eşini de balta kullanarak öldürdüğünü bize söylemişti. Sanık yakalandıktan sonra mahkemede bu soruldu. Yeğin, eşini öldürmediğini ancak başka bir kişiyi yaraladığını söyledi. Kendisi de bunun araştırmasını talep etti. Mahkeme, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne yazı yazdı. Bu dosyaya ilişkin bilgi bulunup, bulunmadığı soruldu. Karar içeriği bulunmuyor ancak bilgi fişi dediğimiz belgede sanığın Almanya’da bir kişiyi tehlikeli bir şekilde yaralayarak, öldürdüğü ve 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi” dedi.

Bornova’da geçen yıl 22 Ekim’de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin’e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında Yeğin’in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin’i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğin’in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16’ncı Aile Mahkemesi tarafından Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin’in, Yeğin’in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Yeğin 8 Kasım’da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi’nde, arkadaşı M.G.’nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

SAVUNMASINDA KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

Kaffar Yeğin hakkında ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla gece vakti yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle, 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, ‘kadına karşı tehdit’, ‘hakaret’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘yaralama’ gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde de dava açıldı. Bu dava geçen ay sonuçlandı. Karar öncesi savunmasında eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyen sanık Kaffar Yeğin’e, ‘hakaret’ suçundan 8 ay 22 gün, ‘kadına karşı tehdit’ suçundan 1 yıl 3 ay, ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay ve ‘ısrarlı takip’ suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

YARALAMAYA KARIŞTIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Kaffar Yeğin’in, ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yargılanmasına ise devam ediliyor. Son duruşmada mahkeme, Kaffar Yeğin’in daha önce Almanya’da cinayet işlediği yönündeki iddianın doğru olup olmadığının tespiti için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Talep sonrası cevap gelirken; sanık Kaffar Yeğin’in, Almanya’da ‘kasten adam öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Buna karşın sanık Yeğin, önceki duruşmalarda, Almanya’da sadece yaralama olayına karıştığını öne sürmüştü.

ALMANYA’DA DA EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hülya Şellavcı Yeğin’in damadı Avukat Ensar Aktürk, “Cinayetten sonra sanığın firar olduğu zamanda, yakalanması amacıyla bize yardımı dokunur diye Kaffar Yeğin’in Hollanda’daki arkadaşına ulaşmıştık. Katilin arkadaşı, sanığın Almanya’daki eşini de balta kullanarak öldürdüğünü bize söylemişti. Sanık yakalandıktan sonra mahkemede bu soruldu. Sanık Yeğin, eşini öldürmediğini ancak başka bir kişiyi yaraladığını söyledi. Kendisi de bizle birlikte bunun araştırmasını talep etti. Mahkeme, bunun üzerine Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazdı. Bu dosyaya ilişkin bir bilgi bulunup, bulunmadığı soruldu. Karar içeriği bulunmuyor ancak bilgi fişi dediğimiz belgede sanığın Almanya’da bir kişiyi tehlikeli bir şekilde yaralayarak, öldürdüğü ve 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Sanığın eşini mi başkasını mı öldürdüğü tam olarak bilmiyoruz. Ancak, sanık Yeğin’in daha önce de cinayet işlediği tespit edilmiş oldu. Ayrıca kayınvalidemi öldürdüğü dönemde yıllar önce boşandığı ve Mersin’de yaşayan ilk eşini de telefonla rahatsız etmiş. Artık dosyada araştırılacak bir husus kalmadı. Gelecek duruşmada çok yüksek ihtimalle karar çıkacak. Daha önce savcılık mütalaa vermiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Bizim de mahkemenin bu doğrultuda karar vereceğinden şüphemiz yok. Hiç indirim uygulanmadan bu cezayı alacaktır” dedi.

(DHA)