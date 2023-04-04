Hülya Koçyiğit: İsyanım cezalandırıldı

Oyuncu Hülya Koçyiğit 1-7 Nisan Kanser Farkındalığı Haftası vesilesiyle düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Koçyiğit “Kızım kanser olduğunu açıkladığında korkuya kapıldım. O dönemde ‘neden evladıma, neden bana değil’ diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum” dedi.

Kanser Haftası kapsamında ‘Korkmuyorum, Farkındayım’ sloganıyla düzenlenen bir etkinliğe katılan Hülya Koçyiğit kızı kansere yakalandığında büyük korkuya kapıldığını söyledi. Koçyiğit, “Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde ‘Neden evladıma, neden bana değil?’ diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü, iyileşti” dedi.

“KIZAKLA KAYARKEN DUVARA ÇARPTIM”

Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit, şöyle devam etti:

“Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Ardından kontroller devam etti. New York’ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen biyopsi yapalım dedi. Ciğerim söndü biyopside. Böyle ihtimali söylemişlerdi ama binde bir ihtimaldi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Doktor ameliyatı şimdi yaparsam kemoterapiye gerek kalmayacak kanser bitmiş olacak dedi. Ben zaman istedim. Kolay bir karar değildi. Ameliyat fobim de var. Sonunda karar verdim, ameliyat oldum. Doktorum Türkiye’ye döndüğümde ‘Neden orada ameliyat olma ihtiyacı duydunuz?’ dedi. Bugün böyle bir şeyle karşılaşırsam kendimi hiç düşünmeden Türk hekimlerine teslim ederim. ”

“ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE KURTULDUK”

Hülya Koçyiğit, “İyi ki böyle anma günleri var. Kanser Haftası nedeniyle daha çok kişiye ulaşıp ‘erken teşhis hayat kurtarır’ deme imkânımız var. Günümüzde tedavi şekilleri giderek daha da kolaylaştığı için kanser olmaktan korkmayın. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Ben de buna bir örneğim. Kızım da bir örnek. Ne yazık ki her ikimiz de buna yakalandık. Ama erken teşhis olduğu için tedaviyle tekrar hayatımıza kavuşabildik” ifadelerini kullandı. (DHA)