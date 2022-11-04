Hulusi Akar ve Jens Stoltenberg’ten Şehitler Abidesi’ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çanakkale’deki Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Akar ve Stoltenberg, Meçhul Asker Anıtı’na karanfil bıraktı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çanakkale’deki Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı, ziyarete ilişkin bugün şu açıklamayı yaptı:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, helikopterle tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ne gitti. Tören kıtası ile karşılanan Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temsili şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı’na karanfil bıraktı. Abide’nin önündeki kitabenin yanında çekilen fotoğrafın ardından Stoltenberg’e Çanakkale Savaşlarına ilişkin bilgi verildi.

Bu sırada Abide’yi ziyarete gelen vatandaşlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yoğun ilgi gösterdi. ‘Kalbimiz sizinle’, ‘Sizinle gurur duyuyoruz’ diye seslenen vatandaşlarla Bakan Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buradan Seddülbahir’e geçen Bakan Akar ve Stoltenberg, önce Fransız Anıtı’nı, ardından İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı’nı (Cape Helles) ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anzak Koyu’na inen Bakan Akar ve Genel Sekreter Stoltenberg, daha sonra Conkbayırı, Atatürk Zafer Anıtı ve ardından da Yeni Zelanda Anıtı’nı ziyaret etti.” (ANKA)