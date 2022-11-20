Hulusi Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Suriye ve Kuzey Irak’a düzenlendiği Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’yla ilgili açıklama yaptı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nı beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden sevk ve idare etti.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran’dan harekâta ilişkin brifing alan Bakan Akar’ın, “Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekâtı’nı başlatıyoruz” talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekâtın sonunda Pençe Kılıç’ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Merkezine telsizden hitap etti.

Başarıyla tamamlanan hava harekâtından dolayı personeli tebrik eden Bakan Akar, “Pençe-Kılıç Harekâtı’nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

“Maksadımız, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek.” diyen Bakan Akar, gece yarısından itibaren Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekâtın hassas şekilde planlandığını ve başarılı bir şekilde icra edildiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekâtın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekâtı icra ettiklerini dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargâhları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabı bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz.”