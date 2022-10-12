HSK Genel Kurulu Yargıtay’a 10 üye seçti
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HSK Genel Kurulu Yargıtay’a 10 üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSKGenel Kurulu, Yargıtay’a 10 yeni üye seçti.

Alınan bilgiye göre, HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020’de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi. (AA)

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