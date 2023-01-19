Hrant Dink öldürülüşünün 16. yılında anıldı

Agos Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Hrant Dink, öldürülmesinin 16. yılında Ankara’da da anıldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Hrant bir barışseverdi, gazeteciydi. Ona kıydıklarından beri her şey daha kötüye gidiyor. Kamu görevlileri ile ilgili dava hala Yargıtay’da bekliyor” dedi. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, “Hrant Dink aslında kendi inancı gereği bence 12. havaridir. Hrant Dink, yürüttüğü adalet demokrasi, hakikat, eşitlik, özgürlük mücadelesi ile bu payeyi hak etmiştir” diye konuştu.

Gazeteci, yazar Hrant Dink, katledilmesinin üzerinden geçen 16. yıldönümünde bugün Ankara’da da anıldı. İHD Genel Merkezi önünde yapılan açıklamaya İHD Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Açıklamada, “Akhparig Hrant yaşıyor… Katilleri biliyoruz, hepiniz oradaydınız” yazılı pankart taşınırken “Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, “Hepimizi Hrant’ız hepimiz Ermeni’yiz” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını İHD Ankara Şubesi Eş Başkanı Sevil Turgut okudu. Turgut, “Her şey göstere göstere oldu. Vurulduğu gün ve saat bile tarihsel bir sürekliliğe işaret ediyordu. Davalar 15 yıl sürdü yargılama süreci sonucunda gerçek bir hukuk katliamı yaşandı. Bir tetikçi birkaç figüran ve birkaç FETÖ’cü polis şefine fatura edilse de hakikat, bütün dünyanın bildiği taammüden işlenmiş bir derin devlet cinayeti olarak tarihe yazıldı” dedi.

“TÜRKİYE GELECEĞİNE GÜVENLE BAKMAK İSTİYORSA ÖNCE GEÇMİŞİ İLE YÜZLEŞECEK

İHD Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan ise şöyle konuştu:

“Her sene Hrant’ı anıyoruz ve her sene cezasızlıktan, adalet arayışından bahsediyoruz. Bu topraklarda insan haklarını savunuyoruz. Cumhuriyetin 100’ncü yılına girdik ve bir kez daha insan hakları savunucuları olarak şunları hatırlatmak istiyoruz. Türkiye geleceğine güvenle bakmak istiyorsa önce geçmişi ile yüzleşecek. Hala bu topraklarda hakikat inkar ediliyor. Hrant bir barışseverdi, gazeteciydi. Ona kıydıklarından beri her şey daha kötüye gidiyor. Kamu görevlileri ile ilgili dava hala Yargıtay’da bekliyor. Hrant, hepimizin duygularını ifade etti ama ona rağmen ona kıydılar.”

BÜLBÜL: “HRANT DİNK, 12. HAVARİDİR. YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELE İLE BU PAYEYİ HAK ETMİŞTİR”

HDP’li Bülbül de şunları söyledi:

“Hrant Dink aslında kendi inancı gereği bence 12. havaridir. Hrant Dink, yürüttüğü adalet demokrasi, hakikat, eşitlik, özgürlük mücadelesi ile bu payeyi hak etmiştir. Zalimler tarafından planlı olarak katledilen Hrant Dink’in katilleri bugün kimisi bakanlıkta kimisi başka görevlerde.”

(ANKA)