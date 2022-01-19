Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anıldı

Suikast sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink saldırıya uğradığı noktada anıldı.

19 Ocak 2007’de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00’te, suikaste uğradığı Agos Gazetesi’nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Törene Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, kardeşi Yervant Dink, HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

PANKART ASILDI, KARAFİLLER BIRAKILDI

Dink’in öldürüldüğü noktaya karanfil bırakıldı, mumlar yakıldı. Apartmana Hrant Dink resminin olduğu üzerinde, “Büyülü sözlerinden, keskin bakışında, barış inanından, o kocaman gülüşünden uzak 15 yıl geçti ahparig. Ama hafızanın hükmü geniş, senin sözünün arkasındayız. Cesaretini kalbimize yazdık, gülüşünü yüzümüze kazıdık. Bil ki her eksik yılda daha da çoğalıyoruz ahparig. 15 eksik yıl” yazan Hrant’ın Arkadaşları imzalı pankart asıldı. Tören Dink için saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Hrant’ın konuşmasından bir bölüm dinletildi.

RAKEL DİNK GÖZ YAŞALARINI TUTAMADI

Törende Dink’in eşi Rakel Dink konuşma yapmak için apartmanın balkonuna çıktığında ağlayarak, “15 yıl oldu, 15 eksik yıl. O günün çocukları Nazım gibi büyüyorlar. Çözemediğimiz her sorunu onların sırtına yüklüyoruz” dedi. (DHA)