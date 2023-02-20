HPV NEDİR?

HPV (Human Papilloma Virüs) cinsel yolla bulaşan, oldukça yaygın görülen bir enfeksiyondur. İşte belirtileri ve tedavi yolları

Siğillerin sebebi sizce ne olabilir?

SORU:

36 yaşında evli bir erkeğim. Evlilik dışı ilişkiden sonra cinsel bölgemde siğiller oluştu. Bunların nedeni cinsel yolla bulaşan bir hastalık mıdır? Nasıl tedavi edilir? H.E./Antalya

CEVAP:

HPV cinsel yolla bulaşan virüslerin başında gelir. 100’den fazla tipi bulunur. Bunların bir kısmı siğil yaparken bir kısmı da rahim ağzı kanserine neden olabilir. Virüs rahim ağzı kanseri hariç başka kanser türlerine de yol açabilir. Virüs kadında ve erkekte genital bölgede, anüste, ağızda sayılar ve boyları farklı olan siğillere neden olur. Bazı kişiler virüsü aldıktan kısa bir süre sonra belirtileri yaşarken bazıları ise senelerce herhangi bir belirti görmeyebilir. Siğiller, görünür hale geldikten sonra erkek bulaştırıcı özellik kazanıyor ve HPV’yi kolay bir şekilde partnerine bulaştırabilir. Erkekler için tedavi seçenekleri koterizasyon, lrrp ya da lazer ile yakmadır. Siğiller yakılabildiği gibi dondurulabilir, küçük siğiller de özel kremler yoluyla tedavi edilebilir. Kadınlarda ise HPV virüsünün etkin bir tedavi yolu yoktur. Sadece virüsün hızlı yayılımını yavaşlatmak ve bulaşmasını önlemek amacıyla tedaviler gerçekleştirilir.

İlişkimiz neden kesintiye uğradı?

SORU:

32 yaşında 2 yıldır evli bir kadınım. Eşimle evlenmeden önce üç yıl flört ettik, o döneme oldukça tutkulu bir cin­selliğimiz vardı ama evlenince her şey bitti. Neden böyle oldu? N.S./Bursa

CEVAP:

Evliliğin getirdiği artan sorumluluklar, istediğin zaman seks yapabilme özgürlüğü, alışkanlığın getirdiği monotonluk başlangıçta yüksek olan cinsel isteğin azalmasına neden olabilir. Bu genellikle haftalar aylar içinde yavaş yavaş gelişen bir durumdur. Sizin durumunuzda cinsel isteğin birden kaybolması çok normal olmayan bir durumdur. Böyle bir durumda evlilik ilişkisini gözden geçirmek, eşler arasında duygusal uzaklaşmaya neden olan hayal kırıklığı ve sorunlara odaklanmak gerekir. Eşlerin evlilik içinde beklentilerinin karşılanmadığı öfke ve kırgınlıklarının, çocuk sahibi olmakla ilgili tereddütlerin olduğu ilişkilerde cinsel uzaklaşma görülebilir. Sorun neredeyse çözüm oradadır, eşinizle nelerin yolunda gitmediğini konuşarak bir çözüm arayabilir, gerekirse bir uzmandan profesyonel destek alabilirsiniz.

Evliliğimizi nasıl kurtarabiliriz?

SORU:

30 yaşında 3 yıldır evli bir kadınım. Eşimle evlendiğimizden beri geçinemiyoruz. Cinsel hayatımız da kötü. Bize ne önerirsiniz? S.E./Balıkesir

CEVAP:

Çift terapisi ya da cinsel tedavi yapan terapistlerin terapi planı oluştururken en zorlandıkları konu sorunun kaynağını tespit etmektir. Çünkü bazen cinsel sorunlar evlilikteki sorunlara, bazen de evlilik sorunları cinsel sorunlara neden olur. Hangisinin öncelikli olduğu anlamak için sorunların başlangıcına gitmek gerekir. Yazdıklarınızdan sizin daha çok evlilikteki çatışmaların cinsel yaşamı olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Böyle bir durumda öncelikle evlilikteki çatışmaların azaltılması, eşlerin birbirleriyle duygusal olarak yeniden yakın olmalarına odaklanılır.