Hopa Belediyesi dükkan satış ihalesi düzenliyor
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Hopa Belediyesi dükkan satış ihalesi düzenliyor

Hopa Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Altıntaş İş Merkezi’ndeki 31 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 6 Haziran 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30’da Hopa Belediyesi toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.

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Hopa Belediyesi dükkan satış ihalesi düzenliyor
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