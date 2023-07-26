Hollanda’da kargo gemisinde yangın: 1 ölü

Hollanda’nın Ameland Adası açıklarında Almanya-Mısır arasında sefer yapan 23 mürettebatın bulunduğu Panama bandıralı kargo gemisinde yangın çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ülkenin Ameland Adasının 27 kilometre açıklarında seyreden Panama bandıralı Fremantle Highway kargo gemisinde yangın çıktığına dair gece yarısı civarında ihbar aldı. Kurtarma ekipleri olay yerine giderek, yangına müdahale etmeye başladı. Gemide bulunan 23 mürettebat helikopter ve filikalarla tahliye edildi. Açıklamada, Mürettebat yangını kendileri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın yayılmaya devam ederek tahliyeye yol açtı. Mürettebat üyeleri helikopter ve filikalarla tahliye edildi. Ne yazık ki bir mürettebat hayatını kaybetti ve birkaç kişi de yaralandı denildi.

Geminin sürüklenmesini önlemek üzere kurtarma gemisi Hunterın gemiye halatla acil durum bağlantısı kurduğu belirtilirken, yangının halen devam ettiği ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan marinetraffic sitesinde yer alan bilgilere göre, dün Almanyanın Bremerhaven şehrinden ayrılan gemi Mısırın Port Said şehrine doğru seyrediyordu.

(DHA)