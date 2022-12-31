Hitit Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Hitit Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hitit Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

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