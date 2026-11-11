Hisseli taşınmazlarda satış süreci, tek kişiye ait mülklerden farklı kurallara tabi olabiliyor. Paydaşların hakları ve ön alım hakkı gibi ayrıntılar, satış öncesinde mutlaka araştırılmalı.

Bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olması, mülkiyetin hisselere bölündüğü anlamına geliyor. Hissedarlar kendi payları üzerinde tasarrufta bulunabilse de taşınmazın tamamına ilişkin işlemler farklı koşullara bağlı olabiliyor.

Özellikle miras yoluyla edinilen ev ve arsalar hisseli mülkiyetin yaygın örnekleri arasında bulunuyor. Hissedarların sayısı arttıkça satış ve kullanım konusunda anlaşmazlık yaşanma ihtimali de artabiliyor.

ÖN ALIM HAKKI GÜNDEME GELEBİLİR

Hisseli taşınmazlarda payın üçüncü bir kişiye satılması durumunda diğer paydaşların yasal ön alım hakkı gündeme gelebilir. Bu hakkın hangi koşullarda kullanılabileceği ve süreleri somut olaya göre değerlendirilmelidir.

Satış işlemi öncesinde diğer hissedarların haklarının araştırılması, ileride yaşanabilecek davaların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle yalnızca alıcıyla anlaşmak yeterli olmayabilir.

SATIŞTAN ÖNCE PAYINIZI NETLEŞTİRİN

Tapuda kayıtlı hisse oranının doğru bilinmesi gerekiyor. Hissedarın sahip olduğu pay ile fiilen kullandığı alanın aynı şey olmadığı unutulmamalı.

Paydaşlar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası gibi hukuki yollar gündeme gelebilir. İşlem öncesinde tapu kaydının ve hukuki durumun uzman tarafından incelenmesi önem taşıyor.