Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

Adana’da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şehmuz Güven (26), yaşamını yitirdi. Direği demir kablo çalmak için çıktığı öne sürülen Şehmuz Güvenın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı oldu olduğu belirtildi.

Olay, 29 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesinde meydana geldi. Şehmuz Güven, çıktığı yol kenarındaki elektrik direğinde akıma kapılıp metrelerce yükseklikten düştü. Elektrik direğindeki patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şehmuz Güven, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Cebinde kerpeten bulunan demir kabloları çalmak için elektrik direğine çıktığı iddia edilen Güvenin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Şehmuz Güvenin cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. (DHA)