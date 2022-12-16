Hırsızlar kameraya takıldı! Kapıyı elleriyle açmaya çalıştılar

Avcılar’da bir eve giren hırsızlar, iki cep telefonu, 7 bin TL ve tablet çaldı. Bir dönercinin cam kapısını da zorlayan başka hırsızlar meyve yüklü bir kamyonetin yanaştığını görünce kaçtı. Hırsızlar, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

İlk hırsızlık olayı önceki gün Gümüşpala Mahallesindeki Coşkun Sokakta saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Üç kişi bir binaya girerken, ikinci kata çıkıp kapıyı zorladı. İçeride bulunanların uykudayken fark etmedikleri hırsızlardan biri içeri girerken, evde bulduğu 2 telefon, kimlik ve pasaportlar, 7 bin TL ile tableti alarak uzaklaştı. Hırsızlık şüphelilerinin binaya oldukça rahat girdikleri, eşyaları çaldıktan sonra koşarak uzaklaştıkları görüldü. Türkmenistanlı aile fertleri polise giderek şikayetçi oldu

Tahtakale Mahallesi Isparpakule’deki bir dönerciye saat 03.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz iki hırsızdan biri gözcülük yaparken, diğeri cam kapıyı elleriyle zorlayarak açmaya çalıştı. Kapı iyice zorlanırken, bu sırada yakınlarda sebze-meyve yüklü bir kamyonetin park etmek üzere yanaşması üzerine iki şüpheli hızla kaçtı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)