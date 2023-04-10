Hiranur Vakfı’nın kaçak külliyesi için mahkemeden karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kaçak olduğu tespit edilen Sancaktepe’deki merkez binasını yıkım işlemine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasının yaklaşık 4 bin 400 metrekarelik kaçak bölümü, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından 30 Mar 2023 günü İBB ekipleri tarafından yıkılmaya başlanmıştı. İmar planında yer almayan önden tek katlı gibi görünen, ancak arka taraftan 3 katlı olduğu anlaşılan kaçak yapı tamamen yıkılarak kot farkı ortadan kaldırılmıştı. İBB ekipleri, yıkımın geri kalan kısmını vakfın gerçekleştirmesi için 3 gün süre vererek bölgeden ayrılmıştı.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

Vakıf bu sırada tahliye ve yıkım kararına karşı mahkemeye başvurdu. Sancaktepe Belediyesi ile İBB tarafından düzenlenen yapı tadilat tutanaklarının birbiriyle çeliştiği, yapının ilk mescit katının, ruhsatının bulunduğu ve projesine uygun olarak yapıldığı, devam eden bir inşaatın ise bulunmadığı belirtilerek yıkım işlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin yıkıma ilişkin olması, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar ya da verilen süre geçinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 6 Nisan 2023 tarihinde oybirliği ile karar verdi. İBB’ye savunma ve arar kararı yerine getirmesi için 30 gün süre verildi. Mahkeme kararının tebliğinin ardından yıkım işlemleri durdu. İBB, mahkemeye istenen belgeleri göndererek savunmasını verecek. (ANKA)