Hindistan’da kavurucu sıcaklar 34 kişinin ölümüne sebep oldu
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Hindistan’da kavurucu sıcaklar 34 kişinin ölümüne sebep oldu

Hindistan‘ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle son 2 günde 34 kişi hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş’teki ölümler üzerine sağlık yetkilileri sıcaklarla ilgili uyarıda bulundu. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Ballia bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldiğini açıkladı.

Doktorlar, eyalette son 2 günde 34 kişinin hayatını kaybettiği sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarının genellikle sıcak geçtiği Hindistan‘da sıcaklıklar sebebiyle son yıllarda çok daha ağır etkiler gözleniyor.

Sıcak hava dalgaları genellikle su sıkıntılarına neden olarak milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor.

Hindistan‘ın batısında yer alan Maharaştra eyaletinin Navi Mumbai kentinde nisan ayındaki bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan Hindistan‘ın yanı sıra Bangladeş, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Laos’un da aralarında olduğu bölge ülkelerinde de rekor sıcaklıklar görülüyor. (AA)

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