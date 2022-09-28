Hikaye anlatıyorsunuz

Faroe Adaları karşısında yaşanan 2-1’lik hezimet sonrası Hamit Altıntop ve Kuntz’un açıklamalarına bakınca ülke futbolu olarak durumumuzun içler acısı bir halde olduğunu daha iyi anladım. İki futbol adamının şikayet etmek, sitemde bulunmak ve bir anlamda kendilerini koruma reflekfsi ile hayali bir düşman yaratıp saldırmak dışında icraatları olmadığı açıkça ortaya çıkmış oldu. Özellikle Hamit Altıntop’un son 20 yılda yapılan siyasi söylemlere benzer çıkışlarını görünce gerçekten üzüldüm. Çünkü milletimizin spor adına tuttuğu son dal olan, “Sporu spordan gelenler yönetsin” beklentisi basketbolda Hidayet Türkoğlu, futbolda Hamit Altıntop ile birlikte çökmüş oldu.

Kurtuluş umudu olan eski sporcular, siyasetin atadığı isimlerin kopyası haline dönüşerek bizleri aşamadığımız vasatlığın içerisine biraz daha itmiş oldular. Hamit Altıntop hamaset yapmayı bırakıp Kuntz ile birlikte ülke futboluna kazandırdıkları değerleri ya da gelecek adına attıkları projeleri açıklasınlar. Örneğin Hamit, Fetöcülerden kalan sınav merkezli dershane rantlı eğitim sisteminin dışında okullarda futbolun yeniden yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüp bir proje başlatabildi mi? Ya da en büyük faydası müteaahitlere olan stadyumların dışında yeni antrenman tesislerinin yapılarak çocuklara futbol eğitimi almalarının önünü açacak bir hamlede bulundu mu?

Yani Sayın Altıntop, kendisinin hakimiyetinde bir gurbetçi teşkilatı kurmak dışında ne yaptı? Bu sorulara verecek bir cevabı yoksa yıllardır ülke futbolunun altyapısına hiçbir katkısı olmayan Tolunay Kafkas gibi sadece atarlı giderli konuşmalar yapacaksa bizlere hikaye anlatmasın, istifasını versin.

TFF çatısı altında görev yapmanın tek kriteri arkanızdaki güç ya da siyasi torpil değil ortaya koyacağınız fayda olmalı.