Hibrit atama hakemleri!

MHK bu hafta maçlara hakemleri sanırım ‘hibrit atama’ tarzında yaptı. Geçen sezonun ikinci yarısında Sabri Çelik MHK’sinin Trabzonspor maçlarının gediklisi yaptığı Volkan Bayarslan’ın, bu sezon da daha 3. haftada çok önemli olan Antalyaspor-Trabzonspor maçına verilmesi bu atamanın yapay zeka ile değil, elle yapıldığını gösteriyor.

Benim gördüğüm Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarının hakemleri de birer elle atama ürünüdür. MHK bazı maçlara kendi tasarrufuyla elle, bazılarına da yapay zeka, algoritma teranesi ile atamalar yaparak kendince bir sistem geliştirmiş! Bunun adına da ‘hibrit uygulama’ diyecekler. Acaba futbol kamuoyunda bunlara kimler inanıyor?

Haftanın maçlarına gelince, Ümraniyespor- Galatasaray maçında Ali Şansalan adeta avantaj oynatmamaya yemin etmişti. Bir hakem neden avantaj oynatamaz? Cesaretsiz, güvensiz ve titrek olduğu için… Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında, Volkan Bayarslan bence hakemlik hayatının en güzel maçını çıkardı. Bayarslan’dan dileğim büyük denen takımların iç saha maçlarında da bu kadar adaletli ve güzel maç yönetmesidir. Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Arda Kardeşler’in hakemliği de çok iyiydi.

Fenerbahçe-Adana DS. buluşmasında Abdulkadir Bitigen, VAR ile birlikte verdiği penaltı ve kartlarda doğruydu. Bitigen’in verdiği, vermediği hatalı kararları da vardı.

Diğer maçların hakemlerinden Y.Kemal Uğurlu ve Atilla Karaoğlan çok iyiydiler. Bahattin Şimşek, Burak Şeker ve Ümit Öztürk ise yönetimleri ile vasatı aşamadılar.