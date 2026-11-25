HGS kullanıcılarını ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, hatalı ve haksız tahsil edilen geçiş ücretlerinin araç sahiplerine geri ödeneceğini bildirdi. Otoyol ve köprü ücretlerinde mevcut uygulamanın korunacağını belirten Uraloğlu, ücretsiz yolların ücretli hale getirilmeyeceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde teknik aksaklıklar veya usul hataları nedeniyle vatandaşlardan fazladan ya da haksız yere tahsil edilen ücretlerin hak sahiplerine eksiksiz şekilde iade edileceğini duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak kamuoyunun gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde özellikle HGS gişelerinde yaşanan hatalı bakiye düşüşleri ve otoyol ücret tarifeleri öne çıktı.

BAKAN URALOĞLU: "USULSÜZ YAPILAN BÜTÜN ÖDEMELERİ İADE EDECEĞİZ"

Komisyon toplantısında milletvekillerinden gelen şikâyet ve eleştirileri değerlendiren Bakan Uraloğlu, HGS sisteminde yaşanan teknik aksaklıklar ve hatalı ücret kesintileri nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

Sürecin kararlılıkla yürütüleceğini vurgulayan Uraloğlu, "Usulüne uygun yapılmamış bütün ödemeleri geri iade edeceğiz" ifadelerini kullandı. Böylece sistemdeki hatalar nedeniyle vatandaşlardan haksız yere tahsil edilen ücretlerin geri ödeneceğini açıkladı.

Bakanlık bünyesinde, sistem üzerinden tahsil edilen ücretlerin doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla inceleme yürütüldüğü bildirildi. Yapılacak kontroller sonucunda haksız tahsilat tespit edilen araç sahiplerine gerekli geri ödemelerin yapılması bekleniyor.

ÜCRETSİZ OTOYOLLAR ÜCRETLİ HALE Mİ GELECEK?

Bakan Uraloğlu, otoyol ücret politikaları ve kamuoyunda gündeme gelen yeni tarife iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik planlanmadığını belirten Uraloğlu, halihazırda ücretsiz olarak kullanılan otoyol ve bağlantı yollarının ücretli hale getirilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.