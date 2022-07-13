MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

Hey tatilciler, vaktiniz bol, şu soruların cevaplarını bulmak için kafa patlatalım

Bayram keyfi sürüyor. 15 Temmuz sayesinde kazanılan eklentilerle hayli de uzun bir tatil oldu.

Bu tatil günü gazeteye de vakit ayıranlar için bir tür test niteliğinde sorular sunmak istiyorum sizlere.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz göndermiş.

Geçtiğimiz yıllardan bugüne pek çok soru var.

Sorular kolay ama nedense yıllardır cevabını alamıyoruz.

O halde şimdi herkes kendi zihninde bu sorulara cevaplar versin.

Tatil günü bunlara kafa yormak inanın çok iyi gelir;

– Devlet Bahçeli’nin ölçüsüz Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir anda nasıl vazgeçilmez bir hayranlığa dönüştü?



– Ergenekonun savcısıyım diyenler neden bir anda çark etti?

– Ergenekon tutuklusu Doğu Perinçek’in kronik Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir anda nasıl Tayyip bey desteklenmelidir söylemine dönüştü?



– BOB eş başkanıyım diyen biri, bir anda nasıl Rusya dostu olabildi?

– Açılım ve demokratikleşme süreci, akil adamlar safsatası nasıl oldu da bir anda ortadan kalktı?



– Sınırda teröristlere tören düzenleyen bir zihniyet nasıl oldu da bir anda sınır ötesi terör avı başlattı?

– Daha düne kadar ülkücülere ağza alınmayacak sözler sarf eden, her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyenler nasıl oldu da bir gecede milliyetçi oluverdi?



– Fetullah Gülen hoca efendi deyip gözyaşı dökenler, bir gecede nasıl oldu da fikir değiştirip hep bir ağızdan hain FETÖ diye haykırdılar?

– FETÖ’nün darbe girişimi esnasında 40-50 asker köprü geçişini kapattığında 2 km. mesafede bulunan ve emrinde 20.000 asker olan 1.Ordu Komutanlığı neden darbecilere müdahale etmedi?



– 15 Temmuz kalkışmasında ölenlerin otopsi raporları ve ölüme neden olan silahların menşei neden açıklanmadı.

– FETÖ’nün iki militanı TBMM’ni bombalarken Bandırma, Balıkesir, Merzifon ve Diyarbakır’da bulunan yaklaşık 120 F16 uçağından hiçbiri neden müdahale etmedi?



– Ankara’da 1.Kolordu, 3.Tümen, 6.Tugay’da yaklaşık 20.000 asker varken, Genelkurmay Başkanlığı’nı işgal eden darbecilere neden tek bir asker müdahalede bulunmadı?

– Yaklaşık 3.000 civarında darbeci tespit edilmişken bunlardan nedense hiç haberi olmamış olan şimdiki Savunma Bakanı (eski Genelkurmay Başkanı) ile MİT Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürü’ne bu garip durumun sorulması neden engellendi?



– 15 Temmuz soruşturulsun diye TBMM’ne soruşturma önergesi verenlerin önü neden kesildi?

– FETÖ’nün siyasi ayağı konusu neden her seferinde örtbas edildi?



– FETÖ elebaşısı Gülen ve diğer kaçakların iadesi konusu neden gündeme taşınmıyor ve ilgili ülkelere yoğun baskı yapılmıyor?

– Kozmik oda baskını ve sırların dış güçlerin eline geçmesine sebep olan Bülent Arınç ve diğer failler hakkında neden herhangi bir işlem yapılmadı?



– Ayakkabı kutularında yakalanan önce inkâr edilip sonra kabul edilen paraların akıbeti ve menşei konusu neden hasıraltı edildi?

– 17/25 Aralık olayı bir FETÖ tezgâhı ve iftira ise bakanlar neden görevden alındı ve sonra neden iadeyi itibar yapılmadı?



– Bu konuda bakan Bayraktar’ın “Ne yaptıysam Başbakan’a sorarak yaptım” dediği konular neydi ve neden susturuldu?

– FETÖ’ye her türlü desteği verdiği söylenen Suudi Arabistan’a karşı 180 derece dönüşün asıl sebebi nedir?



– Türkiye hangi ülkelerle ve kaç milyar dolarlık swap anlaşması yapmıştır?

– Kanal İstanbul projesi konusunda hükümetin ağzını bıçak açmıyor bu projenin akıbeti ne olmuştur?



– Yıl sonunda ödenmesi gereken 190 milyar dolarlık dış borç hangi imkanlarla kapatılacaktır?

– Reza Zarrab davasının seyrinin perde arkasında hükümeti korkutan ne var? Şu anda sessizliğe bürünen Halkbank dosyasının akıbeti nedir? ABD ile nasıl bir pazarlık yapıldı ve hangi ödünler verildi?



– Eski Başbakan Tansu Çiller’in vazgeçilmez Tayyip dostluğunun ardında neler yatıyor?

– Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş’un hakarete varan Tayyip Erdoğan söylemleri bir anda nasıl hayranlığa ve makama dönüştü?



– Melih Gökçek ve Kadir Topbaş’la başlayan belediye operasyonları sonrası başta her söze bir cevabı olan Melih Gökçek olmak üzere neden hiçbir belediye başkanından ses çıkmadı?

– Eski Genel Kurmay Başkanı ve MİT Müsteşarının olağan dışı helikopterli muamma ziyaretinden sonra Abdullah Gül herhangi bir açıklama yapmadı ve neden bir anda sessizliğe büründü?



– Diyanet İşleri Başkanı her platformda boy gösterirken neden Genel Kurmay başkanı ön plana çıkmıyor ve geri planda tutuluyor? Verilmeye çalışılan mesaj nedir?

– Başta yerli uçak olmak üzere verilen onlarca müjdenin akıbeti nedir?



– İktidarın hukuk dışı her icraatını eleştiren eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu nasıl oldu da bir anda çark etti?

– YSK Başkanı seçim kanunu harici keyfi uygulamalar yaparken bu cesareti ve gücü nereden aldı?



– Mangalda kül bırakmayan hükümet Rahip Brunson’u sorgusuz sualsiz bir anda neden teslim etti?

– Hükümet kayıp paralar ve silahlar konusunda neden suskun?



– Mafya, devlet, uyuşturucu baronu üçgeninde hangi siyasetçilerin parmağı var?

– Sedat Peker’in ortaya koyduğu vahim iddialar suç duyurusu mahiyetinde olmasına rağmen neden soruşturma kapsamına alınmıyor? Savcılar neden sessiz?



– 20 yılda ülkeyi alt üst eden, yüzlerce insanımızın ölümüne ve milyarlarca dolar zarara neden olan, demografik yapıyı tahrip eden, yaptığı onca muhalefete rağmen üst düzey insanları dönüştüren ve tükürdüğünü yalatan güç nedir?

– Millete rağmen, demokrasiye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’ne rağmen daha bilmediğimiz ne dolaplar dönüyor ve bu kaos kim ya da kimlerin işine yarayacak?



Görünen o ki şimdilik bunların hepsi bir sır perdesinin ardındadır, ta ki iktidar el değiştirip milli bir siyaset devlete ve geleceğe hakim olana dek.!

Elbet ki gerçekler bir gün ortaya dökülecektir.!

BAŞIMDAN GEÇENLER

Gelecek Partisi “geçmiş olsun” ziyaretine geldi



Pandemi sırasında televizyon eğitimi yapılmaya başlandığı gün ilk derse çıkan öğretmenin türbanlı olmasını yanlış bulduğumu söylemiştim Tele1’de ekrana çıktığım günlerde.

AKP güdümündeki bazı dernekler ayağa kalkmıştı ve benden şikâyetçi olmuşlardı.

Savcılık da dava açmıştı, mahkeme sanki hiç hukuk yokmuş gibi sonuçlandı ve 11 ay ceza verdiler biliyorsunuz.

Her ne kadar paraya çevrilmiş olsa bile bu cezanın çok ağrıma gittiğini anlatmıştım.

Okur ve izleyiciler her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadılar ve sayısız destek mesajları gönderdiler.

Hepsi bana güç ve cesaret veren bu desteklerin yanısıra bir de Gelecek Partisi’nden kurumsal destek verdiler.

Partinin 6 yetkilisi Flashhaber’e gelerek beni ziyaret ettiler ve iktidarın bu baskıcı yöntemlerine karşı demokrasi ve özgürlüklerden yana olan herkesin yanında olduklarını bildirdiler.

Hüseyin Ceylan, Recep Varol, Nafiz Caner, Uğur Avni Başanın ve Maşallah Çelik’ten oluşan Gelecek Partisi heyeti genel başkan Ahmet Davutoğlu’nun da selamını getirdi.

YENİ ÖĞRENDİM

Savunma hakkı kutsaldır tabii de bu bağlantıyı da görmezden gelemeyiz

Türkiye’nin en önemli davalarından biriydi Sivas’ta 36 canı diri diri yakanlarla ilgili dava.

Yıllarca sürdü, pek çok sanık kaçtı kurtuldu, mahkemeye çıkarılanlar ise vicdanları yaralayan biçimde aldıkları cezalarla kurtuldular.

Bu ayın başında katliamın yıl dönümüydü.

Sosyal medyada gördüğüm bir liste iktidar partisi ile katliamcı zihniyet arasında ciddi bir muhabbet olduğunu gösteriyordu.

Elbette savunma hakkı kutsaldır ve kimse bir kişinin avukatlığını üstlendiği için eleştirilemez ama bir davadaki tüm avukatlar daha sonra bugünkü iktidar partisi içinde yer almış ve önemli görevlere getirilmişlerse insanın içine bir kuşku düşüyor.

Üstelik bu parti Sivas davasına hep soğuk bakmışsa bu kuşku daha da artıyor.

Gelin şimdi Sivas davası sanıklarını savunanların daha sonra üstlendikleri görevleri birlikte okuyalım;

Av. Celal Mümtaz Akıncı– Eski Afyon Barosu Başkanı ve AKP oylarıyla Anayasa Mahkemesi üyesi

Av. Hayati Yazıcı– AKP’nin eski Devlet Bakanı

Av. Haydar Kemal Kurt– AKP eski Isparta Milletvekili

Av. Zeyid Aslan– AKP Tokat Milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı

Av. Hüsnü Tuna– AKP Konya Milletvekili

Av. Burhanettin Çoban– Afyonkarahisar AKP’li Belediye Başkanı

Av. Faik Işık– Başbakan Erdoğan’ın ve Süleyman Mercümek’in avukatı

Av. İbrahim Hakkı Aşkar– 22. Dönem AKP Afyon Milletvekili

Av. M. Ali Bulut– AKP eski Maraş Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi

Av. Bülent Tüfekçi– AKP’nin Gümrük ve Ticaret Bakanı

Av. Halil Ürün– RP kayıp trilyon davası sanığı, AKP eski Afyon Milletvekili

Av. Mevlüt Uysal– AKP İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı

Av. Nevzat Er– Eski AKP eski Eminönü Belediye Başkanı

Av. Suat Altınsoy– AKP Konya İl Başkanı Yardımcısı

Av. Tayfun Karali– İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürü

Av. Ferruh Aslan– İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü

Av. İbrahim Kök– AKP Elazığ Milletvekili Aday Adayı

Av. Ali Aşlık– Eski AKP İzmir İl Başkanı ve 2011 seçimi milletvekili

Av. Bedrettin İskender– AKP Ümraniye Belediye Başkan adayı

Av. Ekrem Bedir– Sakarya AKP Hendek Belediye Meclis Üyesi

Av. Faruk Gökkuş– AKP Kağıthane Belediye Başkanlığı aday adayı

Av. Hasan Hüseyin Pulan– AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi

Av. Hurşit Bıyık– AKP eski Trabzon İl Başkan Yardımcısı

Av. Reşat Yazak– Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi