‘HES kodu ile tüm işletmeler müşteri kabul etmeli’

Fatsa Gıda Maddeleri ve Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, “Odamıza bağlı esnaflarımız içerisinde en çok kafe işleten arkadaşlarımız çok mağdur durumdalar, kiralarını ödeyemiyorlar” dedi.

Fatih Arslan yaptığı açıklamada, korona virüsü salgını döneminde herkesin kendi doktoru olması gerektiğini ifade ederek, tüm işletmelerin Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile müşteri kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Arslan, “Benim düşünceme göre bu hastalık yasaklarla bitmeyecek, herkesin kendi kendinin doktoru olmalı, kişiler kendi yasaklarını koymalı. Artık HES kodu uygulamasıyla tüm işletmelerin açılması gerektiğine inanıyorum. Vatandaşlarımız artık çok bunaldı. Bu zamana kadar yapılan yasakları da yardımları da kabullendik ama artık esnafımız kepenkleri açıp çalışmak istiyor. Bizim esnafımız küçük esnaf iş yerlerinde genelde kendileri çalışıyor, yanında en fazla bir kişi çalıştırıyorlar. Bu işçiler de süreç içerisinde çok mağdur oldular. Esnaflarımız kepenkleri açıp ticarete devam ederse ancak tüm bu sorunlar ortadan kalkar. Elbette sağlıktan önemli hiçbir şey yok, bunu her zaman söylüyoruz ama artık esnafımız çok bunaldı. Kredi ertelemeler de bir çare değil maalesef, zaman geçiyor ertelenen süre bitince de yine esnafımız mağdur olacak. Bir an önce ya HES kodu uygulamasıyla, ya da işletmelere görevli atmasıyla ama bir şekilde işletmelerin açılması şart. Ayrıca esnafımızın zararsız bir şekilde bu işten sıyrılması için yüklü bir nakdi yardım yapılmalı” diye konuştu.

(İHA)