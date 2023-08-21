Beşiktaş bir acayip. Topa hükmediyor, iyi pas yapıyor, kendine güveniyor, dinlenerek oynuyor vesaire gibi gözüküyor ama aslında hiç de öyle değil. Pendikspor gibi gerçekten çok zayıf bir rakibe karşı bulduğu bir duran top golü dışında aman aman bir pozisyon üretemiyor. Hadi diyelim bu bir tercih. E savunmada da güven vermiyor. Pendik ceza sahana girebiliyor. Bir de üzerine penaltı kazanabiliyor. Üstelik, bunları karşılaşmanın uzatma dakikalarında yapabiliyor.

Bunun benzeri aslında Karagümrük maçında da yaşandı. Onlar atamadı. Ama bu kez papaz pilav yemedi! İkinci golü bulamadığın her maçın riske sokarsın bu anlayışla.

Beşiktaş gerçek ilk 11’inden biraz olsun uzaklaşınca rayından çıkan tren gibi devriliyor. Neftçi Bakü maçında bunu gördük, Karagümrük ve Pendik maçlarında da. Ante Rebic’in ölüsü gelmiş. Milot Rashica ve Oxlade-Chamberlain hazır değil. Muleka Allah’lık, Aboubakar da tutuk gününe denk gelince gol için bekle dur.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in de takımın omurgasıyla oynaması faciayı getirdi. Amir’in, Salih’in oyundan çıkması akıl alacak hata değil.

Beşiktaş hocasıyla, oyuncusuyla, sahaya yabancı madde atan taraftarıyla bu sonucu hak etti. Herkesin eline sağlık!