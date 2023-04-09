Heredot’un anlattığı muktedirler savaşı ve bugünküler
Heredot’un anlattığına göre…
O gün güneş gökyüzünde…
Her gün olduğundan daha farklı hareket ediyordu…
Çünkü…
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Her sabah doğudan yüzünü gösteren o devasa enerji deposu o gün:
Batıdan doğmuştu….
Ve akşamüzeri…
Her gün olduğunun aksine…
Doğudan batmıştı…
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Güneş’in doğudan battığı o sırada…
Miken krallığı tahtına Atreus oturuyordu…
Ama…
Daha ilk andan itibaren içinde…
Tahtını:
En yakınlarından…
Yeğenlerinden…
Ve…
Kuzenlerinden koruyamayacağına ilişkin bir:
Endişe vardı…
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Beynini ve yüreğini kemiren bu endişenin ateşlediği içindeki sesi:
Atreus’a şöyle diyordu:
“Sakın gözlerini onlardan ayırma… Hatta… Daha da garantisi, onlardan kurtul…”.
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Atreus…
İçinden gelen bu sesi dinledi…
Yeğenlerinin ve kuzenlerinin hepsinin:
Kafalarını uçurttu…
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Sonra da…
O kafaları küçük parçalar halinde doğrattı…
Pişirtti…
Ve…
Öldürülenlerin babası olan kardeşi Tiestes onuruna düzenlediği ziyarette:
Ana yemek olarak ikram etti…
Atreus’tan sonra tahta oğlu Agamemnon oturdu…
Amcasının karısı Klytaimnestra’nın iyi bir kraliçe olacağını düşünüyordu…
Bu durumda Agamemnon’un…
Amcasını öldürmekten başka çaresi kalmıyordu….
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Yıllar sonra…
Truva’nın sahibi olmak isteyen Agamemnon…
Bunun için savaşmalı…
Savaşmak için ise bir bahane bulmalıydı…
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Truva Kralı Priam’ın yakışıklı ve fakat bir o kadar da çapkın oğlu Paris’i:
Miken’deki sarayına davet etti…
Daha sonra…
Kardeşi Menelaos’un güzel karısı Helen’i…
Paris’le kaçması için adeta:
Tahrik ve teşvik etti…
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Artık:
Truva’yı işgal için bahanesi vardı…
Gemiler hazırlandı…
Ama…
Gemileri Truva sahillerine götürecek rüzgâr bir türlü çıkmıyordu…
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Tanrıça Artemis’ten rüzgâr talep etti…
Artemis ise ondan:
Amcasının güzel kızı İfigenia’nın canını istedi…
Bunun üzerine Agamemnon:
İfigenia’nın kellesini uçurmak zorunda kaldı…
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Artemis verdiği sözü tuttu…
Agamenon’un binden fazla gemisini taşıyacak güçlü rüzgârlara esmeleri emrini verdi…
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Savaş sona erdikten sonra, Agmemnon dolunaylı bir gecede…
Savaş kazanmış olmanın verdiği kibirli adımlarla Miken Sarayı’na girdi…
Kraliçe Klytaimnestra ona:
“Hoş geldin” dedi…
Hazırladığı sıcacık banyoya davet etti…
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Banyodan sonra onu kendi ördüğü kırmızı bir ağa sardı…
Bu ağ…
Agamemnon’un kefeni oldu…
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Kraliçe Klytaimestra daha sonra…
Sevgilisi Aighistos’u çift taraflı bir kılıçla yere serdi…
Bir baltayla kafasını kesti…
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Evlâtları Electra ve Orestes yıllar sonra…
Yine aynı baltayla…
Babalarının intikamını aldı…
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O gün bütün yapılanlar:
İktidar olmak içindi…
Bugün eğer birileri:
Demokratik hukuk devleti yerine:
Totaliter bir rejim kurmayı hedefliyorlar…
Ve…
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Seçimle geldikleri makamı…
Seçim kazananlara vermemeyi plânlıyorlar…
Seçimi ertelemek için bahaneler arıyorlarsa…
Bunun tek bir nedeni vardır:
Heredot’un anlattığı efsanelerdeki siyasetçilerin torunları olmak…
Tanrı bu işin neresinde
Tevrat’a göre İsrail oğulları…
Tanrı’nın evlâtlarıydı.
Ve Tanrı evlâtlarına:
Dünyanın hâkimi olacaklarını müjdelemişti…
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Tevrat bunu bakın nasıl anlatıyor:
“İste benden; sana miras olarak, milletler vereceğim ve sen dünyanın sınırlarının sahibi olacaksın…”.
Ne var ki…
İsrailoğullarına bu müjdeyi veren Tanrı diğer yanda:
Meleklerine İsrailoğulları’nı şikâyet ediyordu…
Çünkü:
Nankördüler…
Çünkü:
Kadir kıymet bilmiyorlardı…
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Pek çok tehdit…
Lânet ve cezanın ardından en sonunda…
Bu halkın “seçilmiş olma” özelliğini ellerinden aldı…
Başka halklara verdi…
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Bunu nereden biliyoruz?..
1900 yılında…
ABD Senatörü Albert Beveridge’ın açıklamasından.
Baveradge bakın ne diyordu:
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“Her şeye kadir yüce Tanrı, bugünden itibaren dünyayı yeniden yapılandırmamız için bizi seçilmiş halk olarak işaret etti.”.
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Peki…
Gerçekten de Tanrı bu işlerin içinde mi?..
Bu konuda susma hakkımı kullanıyorum…
Günün ırkçısı
Ankara’nın üzerine 25 yıl kâbus gibi çöken Melih Gökçek…
Yalanlarına…
Ve…
Nefret suçu söylemlerine devam ediyor:
Bunu da ne yazık ki:
AKP siyaseti adına yapıyor…
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Bu gördüğünüz tweetin sahibi:
Melih Gökçek…
Kimden torpilli?
Ey, milletin huzuruna kastetmiş… Kişisel çıkarı nedeniyle…
Mutlak değişim isteyen halkın:
Umutlarına göz dikmiş siyasetçi!
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Ziya Paşa der ki:
“Ya bister-i kemhâda ya viranede can ver.
Çün bay-ü geda, hâke beraber girecektir.
Sen kimden torpillisin ki…
İpek döşekte uyuyorsun diye…
Fakirin gireceği topraktan…
Farklı bir toprağa:
Gireceksin?..
Güler misin?..
Erdoğan dedi ki:
“Diğer imtihanlar gibi şükürler olsun ki deprem imtihanının da altında kalmadık…”.
★
Güler misin?..
Ağlar mısın?..
Başına gelecek var
Canlarım…
Gerek tarihte…
Gerekse günümüzde…
Temelinden sökülüp atılmış dinler ve ırklar:
İnsanlığın baş belasıdır…
★
Ortadoğu’da tam da barış yakalanmak üzereyken…
İsrail’in Erdoğan-Bahçeli melezi:
Baskıcı…
Radikal ırkçı…
Ve radikal dinci Netanyahu…
Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin İran’la yakınlaşmaları üzerine…
İktidarını uzatabilmek için:
Mescid-i Aksa’ya…
Ve…
Lübnan’a saldırdı…
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Ama lütfen not edin…
Netanyahu; cami duvarına işedi…
Yani:
Başına gelecek var…
Unutulmamalı
Toplumların kaderini:
Coğrafyaları değil…
Halkların:
İnsanî gelişmişlik düzeyi belirler…
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İnsanî gelişmişliğini tamamlamış halkların sayısının…
İnsanî gelişmişliğini tamamlayamamış halklardan daha fazla olması…
Ülkenin: Demokratik hukuk devleti olmasını.
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Demokratik hukuk devleti ise:
Özgürlüğü…
Adaleti…
Zenginliği…
Ve… Refahı getirir…
Tutarsız
Mehmet Akif Ersoy geçtiğimiz günlerde (HaberTürk) konuk ettiği Muharrem İnce’ye sordu:
“Cumhurbaşkanı seçilirseniz ülkeyi yönetecek kadrolarınız var mı?..”
Muharrem cevap verdi:
“Henüz yok…”
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Yıl 2018…
Muharrem İnce, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı.
Cezaevinde tutulan HDP onursal Genel Başkanı Selâhattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettikten sonra şöyle demişti:
“Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP’ye bakanlık vereceğim…”
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Yıl 2023…
Muharrem İnce kendisinin cumhurbaşkanı adayı…
HaberTürk TV’de iddia etti:
“Kılıçdaroğlu HDP’ye bakanlık verecek…”.
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Allah da sana:
Akıl, fikir ve vicdan versin Muharrem…
Olmazsa olmaz
Canlarım…
Benim çocukluğumda öğretildiği gibi:
“Demokrasi, halkın kendi kendini idare etmesi” falan değil…
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- yüzyıl demokrasisinde:
Hukuk…
Ve…
İnsan hakları:
Demokrasiden daha öncelikli…
Daha gerekli…
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Ve…
Bireyin:
Düşünce, inanç, girişim ve cinsel tercih özgürlüğü…
Demokratik hukuk devletinin:
Olmazsa olmazı…