Heredot’un anlattığı muktedirler savaşı ve bugünküler

Heredot’un anlattığına göre…

O gün güneş gökyüzünde…

Her gün olduğundan daha farklı hareket ediyordu…

Çünkü…

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Her sabah doğudan yüzünü gösteren o devasa enerji deposu o gün:

Batıdan doğmuştu….

Ve akşamüzeri…

Her gün olduğunun aksine…

Doğudan batmıştı…

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Güneş’in doğudan battığı o sırada…

Miken krallığı tahtına Atreus oturuyordu…

Ama…

Daha ilk andan itibaren içinde…

Tahtını:

En yakınlarından…

Yeğenlerinden…

Ve…

Kuzenlerinden koruyamayacağına ilişkin bir:

Endişe vardı…

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Beynini ve yüreğini kemiren bu endişenin ateşlediği içindeki sesi:

Atreus’a şöyle diyordu:

“Sakın gözlerini onlardan ayırma… Hatta… Daha da garantisi, onlardan kurtul…”.

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Atreus…

İçinden gelen bu sesi dinledi…

Yeğenlerinin ve kuzenlerinin hepsinin:

Kafalarını uçurttu…

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Sonra da…

O kafaları küçük parçalar halinde doğrattı…

Pişirtti…

Ve…

Öldürülenlerin babası olan kardeşi Tiestes onuruna düzenlediği ziyarette:

Ana yemek olarak ikram etti…

Atreus’tan sonra tahta oğlu Agamemnon oturdu…

Amcasının karısı Klytaimnestra’nın iyi bir kraliçe olacağını düşünüyordu…

Bu durumda Agamemnon’un…

Amcasını öldürmekten başka çaresi kalmıyordu….

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Yıllar sonra…

Truva’nın sahibi olmak isteyen Agamemnon…

Bunun için savaşmalı…

Savaşmak için ise bir bahane bulmalıydı…

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Truva Kralı Priam’ın yakışıklı ve fakat bir o kadar da çapkın oğlu Paris’i:

Miken’deki sarayına davet etti…

Daha sonra…

Kardeşi Menelaos’un güzel karısı Helen’i…

Paris’le kaçması için adeta:

Tahrik ve teşvik etti…

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Artık:

Truva’yı işgal için bahanesi vardı…

Gemiler hazırlandı…

Ama…

Gemileri Truva sahillerine götürecek rüzgâr bir türlü çıkmıyordu…

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Tanrıça Artemis’ten rüzgâr talep etti…

Artemis ise ondan:

Amcasının güzel kızı İfigenia’nın canını istedi…

Bunun üzerine Agamemnon:

İfigenia’nın kellesini uçurmak zorunda kaldı…

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Artemis verdiği sözü tuttu…

Agamenon’un binden fazla gemisini taşıyacak güçlü rüzgârlara esmeleri emrini verdi…

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Savaş sona erdikten sonra, Agmemnon dolunaylı bir gecede…

Savaş kazanmış olmanın verdiği kibirli adımlarla Miken Sarayı’na girdi…

Kraliçe Klytaimnestra ona:

“Hoş geldin” dedi…

Hazırladığı sıcacık banyoya davet etti…

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Banyodan sonra onu kendi ördüğü kırmızı bir ağa sardı…

Bu ağ…

Agamemnon’un kefeni oldu…

★

Kraliçe Klytaimestra daha sonra…

Sevgilisi Aighistos’u çift taraflı bir kılıçla yere serdi…

Bir baltayla kafasını kesti…

★

Evlâtları Electra ve Orestes yıllar sonra…

Yine aynı baltayla…

Babalarının intikamını aldı…

★

O gün bütün yapılanlar:

İktidar olmak içindi…

Bugün eğer birileri:

Demokratik hukuk devleti yerine:

Totaliter bir rejim kurmayı hedefliyorlar…

Ve…

★

Seçimle geldikleri makamı…

Seçim kazananlara vermemeyi plânlıyorlar…

Seçimi ertelemek için bahaneler arıyorlarsa…

Bunun tek bir nedeni vardır:

Heredot’un anlattığı efsanelerdeki siyasetçilerin torunları olmak…

Tanrı bu işin neresinde

Tevrat’a göre İsrail oğulları…

Tanrı’nın evlâtlarıydı.

Ve Tanrı evlâtlarına:

Dünyanın hâkimi olacaklarını müjdelemişti…

★

Tevrat bunu bakın nasıl anlatıyor:

“İste benden; sana miras olarak, milletler vereceğim ve sen dünyanın sınırlarının sahibi olacaksın…”.

Ne var ki…

İsrailoğullarına bu müjdeyi veren Tanrı diğer yanda:

Meleklerine İsrailoğulları’nı şikâyet ediyordu…

Çünkü:

Nankördüler…

Çünkü:

Kadir kıymet bilmiyorlardı…

★

Pek çok tehdit…

Lânet ve cezanın ardından en sonunda…

Bu halkın “seçilmiş olma” özelliğini ellerinden aldı…

Başka halklara verdi…

★

Bunu nereden biliyoruz?..

1900 yılında…

ABD Senatörü Albert Beveridge’ın açıklamasından.

Baveradge bakın ne diyordu:

★

“Her şeye kadir yüce Tanrı, bugünden itibaren dünyayı yeniden yapılandırmamız için bizi seçilmiş halk olarak işaret etti.”.

★

Peki…

Gerçekten de Tanrı bu işlerin içinde mi?..

Bu konuda susma hakkımı kullanıyorum…

Günün ırkçısı

Ankara’nın üzerine 25 yıl kâbus gibi çöken Melih Gökçek…

Yalanlarına…

Ve…

Nefret suçu söylemlerine devam ediyor:

Bunu da ne yazık ki:

AKP siyaseti adına yapıyor…

★

Bu gördüğünüz tweetin sahibi:

Melih Gökçek…

Kimden torpilli?

Ey, milletin huzuruna kastetmiş… Kişisel çıkarı nedeniyle…

Mutlak değişim isteyen halkın:

Umutlarına göz dikmiş siyasetçi!

★

Ziya Paşa der ki:

“Ya bister-i kemhâda ya viranede can ver.

Çün bay-ü geda, hâke beraber girecektir.

Sen kimden torpillisin ki…

İpek döşekte uyuyorsun diye…

Fakirin gireceği topraktan…

Farklı bir toprağa:

Gireceksin?..

Güler misin?..

Erdoğan dedi ki:

“Diğer imtihanlar gibi şükürler olsun ki deprem imtihanının da altında kalmadık…”.

★

Güler misin?..

Ağlar mısın?..

Başına gelecek var

Canlarım…

Gerek tarihte…

Gerekse günümüzde…

Temelinden sökülüp atılmış dinler ve ırklar:

İnsanlığın baş belasıdır…

★

Ortadoğu’da tam da barış yakalanmak üzereyken…

İsrail’in Erdoğan-Bahçeli melezi:

Baskıcı…

Radikal ırkçı…

Ve radikal dinci Netanyahu…

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin İran’la yakınlaşmaları üzerine…

İktidarını uzatabilmek için:

Mescid-i Aksa’ya…

Ve…

Lübnan’a saldırdı…

★

Ama lütfen not edin…

Netanyahu; cami duvarına işedi…

Yani:

Başına gelecek var…

Unutulmamalı

Toplumların kaderini:

Coğrafyaları değil…

Halkların:

İnsanî gelişmişlik düzeyi belirler…

★

İnsanî gelişmişliğini tamamlamış halkların sayısının…

İnsanî gelişmişliğini tamamlayamamış halklardan daha fazla olması…

Ülkenin: Demokratik hukuk devleti olmasını.

★

Demokratik hukuk devleti ise:

Özgürlüğü…

Adaleti…

Zenginliği…

Ve… Refahı getirir…

Tutarsız

Mehmet Akif Ersoy geçtiğimiz günlerde (HaberTürk) konuk ettiği Muharrem İnce’ye sordu:

“Cumhurbaşkanı seçilirseniz ülkeyi yönetecek kadrolarınız var mı?..”

Muharrem cevap verdi:

“Henüz yok…”

★

Yıl 2018…

Muharrem İnce, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı.

Cezaevinde tutulan HDP onursal Genel Başkanı Selâhattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettikten sonra şöyle demişti:

“Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP’ye bakanlık vereceğim…”

★

Yıl 2023…

Muharrem İnce kendisinin cumhurbaşkanı adayı…

HaberTürk TV’de iddia etti:

“Kılıçdaroğlu HDP’ye bakanlık verecek…”.

★

Allah da sana:

Akıl, fikir ve vicdan versin Muharrem…

Olmazsa olmaz

Canlarım…

Benim çocukluğumda öğretildiği gibi:

“Demokrasi, halkın kendi kendini idare etmesi” falan değil…

★

yüzyıl demokrasisinde:

Hukuk…

Ve…

İnsan hakları:

Demokrasiden daha öncelikli…

Daha gerekli…

★

Ve…

Bireyin:

Düşünce, inanç, girişim ve cinsel tercih özgürlüğü…

Demokratik hukuk devletinin:

Olmazsa olmazı…