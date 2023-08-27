Her zaman orgazmı hedeflemek doğru değil

Kadınların her ilişkide orgazm olması zorunda değildir. Hatta erkeğin sürekli bunu hedeflemesi eşini strese sokabilir.



Eşime bunu nasıl izah edebilirim?

SORU:

4 yıldır evliyim Eşim her ilişki sonrası benim orgazm olup olmadığımı soruyor. Bu beni strese sokuyor. Sizce her ilişkide orgazm olmak zorunlu mu, eşime bunu nasıl izah ederim? G. D./Manisa

CEVAP:

Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Kadının ve erkeğin cin­sel yanıtlarının fizyolojik farklılığı nedeniy­le eşler ne zaman orgazm olacaklarını tam olarak belirleyemezler. Çünkü orgazm de­diğimiz şey sempatik sinir sistemi denilen refleksleri yöneten bir sistem tarafından başlatılır ve bitirilir, bazen de hiç olmayabi­lir. Yeterince sık sevişen uyumlu çiftlerde orgazm birkaç saniyelik kısa süren bir histir. Kadınlar için her zaman orgazm ol­mak, iyi bir cinsel ilişki ya da daha çok zevk almak için zorunlu değildir. Cinsel tutku ve paylaşım kadın için bazen yeterli olabilir. Sizin eşinizle konuşarak orgazmı bazen yaşayamasanız da birlikte olmaktan mutlu olduğunuzu söyleyebilir böylece onunda orgazm yaşatma kaygısını azaltabilirsiniz.

Meni alerjisinin bir çaresi var mı?

SORU:

Yeni evli bir erkeğim. Eşimde meni aler­jisi çıktı. Daha ilk ilişkiden itibaren ilişki cinsel organının etrafında kızarıklık kaşıntı oldu, kondom kullanınca azaldı. Bu alerjinin tedavisi var mı? H. A./İzmir

CEVAP:

Alerji vücudun tehlikeli sandığı bir şeye karşı kendini bir savunma mekanizması­dır. Çilekten deniz ürünlerine, Güneş’ten kuru yemişe kadar çok çeşitli ve farklı şeylere karşı alerji olabilir. Meni alerjisi de çok nadir olmakla birlikte karşılaşı­lan bir durumdur. Tedavisinin diğer alerji türlerinden farkı yoktur. Genellikle alerji yapan şeylerden uzak durma ve savun­ma sistemini baskılayıcı alerji ilaçlarıyla yapılır. Meni alerjisi cinsel yaşamı fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da olumsuz etkileyebilir. Alerji nedeniyle ilişkiden uzak durma zamanla başta cinsel isteksizlik ol­mak üzere farklı cinsel işlev bozuklukları­na neden olabilir. Meni ile teması kesmeye yönelik prezervatif kullanma, peçeteye boşalma gibi alınacak bazı küçük tedbir­lerle rahatsızlık etkisi azaltılabilir. Gebelik konusunda bir kadın doğum uzmanından görüş alabilirsiniz, aşılama ya da başka yöntemlerle çocuk sahibi olabilirsiniz.