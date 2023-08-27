Her zaman orgazmı hedeflemek doğru değil
Kadınların her ilişkide orgazm olması zorunda değildir. Hatta erkeğin sürekli bunu hedeflemesi eşini strese sokabilir.
Eşime bunu nasıl izah edebilirim?
SORU:
4 yıldır evliyim Eşim her ilişki sonrası benim orgazm olup olmadığımı soruyor. Bu beni strese sokuyor. Sizce her ilişkide orgazm olmak zorunlu mu, eşime bunu nasıl izah ederim? G. D./Manisa
CEVAP:
Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Kadının ve erkeğin cinsel yanıtlarının fizyolojik farklılığı nedeniyle eşler ne zaman orgazm olacaklarını tam olarak belirleyemezler. Çünkü orgazm dediğimiz şey sempatik sinir sistemi denilen refleksleri yöneten bir sistem tarafından başlatılır ve bitirilir, bazen de hiç olmayabilir. Yeterince sık sevişen uyumlu çiftlerde orgazm birkaç saniyelik kısa süren bir histir. Kadınlar için her zaman orgazm olmak, iyi bir cinsel ilişki ya da daha çok zevk almak için zorunlu değildir. Cinsel tutku ve paylaşım kadın için bazen yeterli olabilir. Sizin eşinizle konuşarak orgazmı bazen yaşayamasanız da birlikte olmaktan mutlu olduğunuzu söyleyebilir böylece onunda orgazm yaşatma kaygısını azaltabilirsiniz.
Meni alerjisinin bir çaresi var mı?
SORU:
Yeni evli bir erkeğim. Eşimde meni alerjisi çıktı. Daha ilk ilişkiden itibaren ilişki cinsel organının etrafında kızarıklık kaşıntı oldu, kondom kullanınca azaldı. Bu alerjinin tedavisi var mı? H. A./İzmir
CEVAP:
Alerji vücudun tehlikeli sandığı bir şeye karşı kendini bir savunma mekanizmasıdır. Çilekten deniz ürünlerine, Güneş’ten kuru yemişe kadar çok çeşitli ve farklı şeylere karşı alerji olabilir. Meni alerjisi de çok nadir olmakla birlikte karşılaşılan bir durumdur. Tedavisinin diğer alerji türlerinden farkı yoktur. Genellikle alerji yapan şeylerden uzak durma ve savunma sistemini baskılayıcı alerji ilaçlarıyla yapılır. Meni alerjisi cinsel yaşamı fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da olumsuz etkileyebilir. Alerji nedeniyle ilişkiden uzak durma zamanla başta cinsel isteksizlik olmak üzere farklı cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Meni ile teması kesmeye yönelik prezervatif kullanma, peçeteye boşalma gibi alınacak bazı küçük tedbirlerle rahatsızlık etkisi azaltılabilir. Gebelik konusunda bir kadın doğum uzmanından görüş alabilirsiniz, aşılama ya da başka yöntemlerle çocuk sahibi olabilirsiniz.