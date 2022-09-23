Borç batağındaki kulüplerimizin kurtuluşu altyapıda ancak genç oyunculara doğru bir yol haritası çizilememesi, Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Fenerbahçe camiası, üzerine titrediği Arda Güler için 20-30 milyon Euro’lardan söz ederken Beşiktaş’ta son dönemde yetişen en büyük yetenek olarak gösterilen Emirhan İlkhan’ın 4.5 milyon Euro’ya gitmesi kabul edilemez. Braga, 1.5 milyon Euro’ya aldığı Serdar Saatçı için 2-3 yıl sonra kaç para isteyecek?

Tahmin edilenden çok az paraya veya bedavaya yurtdışına çıkan Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Mustafa Kapı gibi gençler yine ilk akla gelenlerden.

Yetenekli gençler yetişiyor ama kulüplerimiz onları saha dışı profesyonel hayata hazırlayamıyor. Yöneticilerin, “Sen bizim evladımızsın” vizyonundan çıkamaması, anne-babaların çocuklarını “Messi, Ronaldo” gibi görmesi, paragöz menajerler derken hem kulüplerimiz hem gençler kaybediyor.

Her şeyin başı eğitim. Sadece topa nasıl vuracağının değil, kariyer planlamasının nasıl yapılacağının, paranın nasıl yönetileceğinin de eğitimi bu çocuklara verilmeli. Yoksa hep birlikte kaybetmeye devam ederiz.