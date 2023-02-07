Her şey meydanda…

2018’de:

“Yakın savaş ustası Bahçeli” başlığı altında yayınlanan videomda…

Bahçeli’nin siyaset anlayışını anlatmıştım…

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Bahçeli, “iyi saatte olsunlar” için her zaman…

“Çok değerli bir siyasi aparat” oldu…

Hangi siyasi liderle kavga ettiyse…

Hangi siyasi lidere hakaret ettiyse…

O siyasi lider yıldız gibi parladı…

Örnek:

Erdoğan…

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Bahçeli hangi siyasi liderle yakınlaştı…

Hangi siyasi liderin yanına sokulduysa…

Onun siyasi hayatını bitirdi…

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Örnek: Bülent Ecevit…

Mesut Yılmaz…

Tansu Çiller…

Ve en son:

Erdoğan…

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İlk başlarda Bahçeli ile Çiller’in araları çok iyiydi…

Hatta…

1999 seçimlerinden sonra Tansu Hanım, Bahçeli ile hükümet kuracağına bile inanmıştı…

Ama olmadı…

Bahçeli…

Bülent ve Mesut beyleri tercih etti…

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Videomda bu hatırlatmaları yaptıktan sonra:

“Bahçeli’ye bu defa verilen görev, Erdoğan’ın siyasi hayatını yok etmek” demiş, şöyle devam etmiştim, “Ama hemen birkaç yıl içinde değil, bir süreç dahilinde…”.

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Nitekim Bahçeli ile ortak olmadan önce %52 oy alan Erdoğan…

Bugünlerde %30’u dahi bulamıyor…

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İYİ Parti için ise 2019 yerel yönetimi seçimlerinden sonraki analizim ise şöyle idi…

Bugün artık daha iyi anlıyorum ki…

“İyi saatte olsunlar” milliyetçi sağ oylar tek parti (MHP) olarak %13’ü aşamayınca…

Oradan kopacak yeni bir partiyle (İYİ Parti) milliyetçi sağ %20’nin üzerine taşınmasını planlıyor…

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Buradaki asıl amaç ise:

MHP’yi, AKP’nin…

İYİ Parti’yi CHP’nin:

HDP ile uzlaşmasının önünde:

Engel olarak kullanmak…

★

Böylece…

HDP hem yalnızlaştırılacak…

Hem de:

Meşruiyeti tartıştırılacak…

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“Haklı çıktım” gibi bir böbürlenme moduna girmeyeceğim…

Ama…

Her şey meydanda…

★

Hiçbir CB adayı…

HDP destek vermezse seçimi ilk turda kazanamıyor…

Seçim ikinci tura kalırsa…

HDP ile iletişim kurmayı aklına bile getirmeyecek bir adayın kazanmasını:

Sağlamak istiyorlar…

★

Bu arada olan…

Halka…

Ülkeye…

Ve…

Demokrasiye…

Oluyor…

Kapatılacak mı?

Erdoğan’ın nasıl atadığını konuyla ilgili herkesin bildiği İrfan Fidan…

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na aday oldu ancak:

Seçilemedi…

Oylamada ancak 7 oy alabildi…

★

Eğer seçilseydi:

HDP seçime çeyrek kala kapatılacaktı…

Çünkü Fidan…

Başkanlığının gücüyle…

10 üyenin, HDP’nin kapatılması lehinde oy kullanmasını sağlayabilirdi…

★

Bu durumda görünen o ki…

AYM’de…

Demokratik hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeyecek…

Bir tek kişiye değil…

Anayasaya sadakat yemini etmiş en az:

8 üye var…

★

Ayrıca…

Parti kapatılması veya diğer konuların gündeme alınması:

AYM Başkanına bağlı…

Ve bu şartlarda…

Zühtü Aslan HDP’nin kapatılması görüşmelerini:

Gündeme almayabilir…

Hatta:

Almayacaktır…

Allah korusun

Dün sabah saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

★

Deprem büyük bir deprem mi?..

Sayılabilir…

★

Bu kadar çok can kaybı (Şimdilik 1498… Enkaz altından kaç kişin canlı çıkabileceğini bilmiyoruz) normal mi?..

Gelişmiş bir ülke için anormal…

★

Demek ki…

Halen:

Gelişmiş bir ülke olamamışız…

★

Tabii ki…

“Acı” üzerinden siyaset yapmayalım…

Ama…

Sustukça…

Sıranın bize geleceğini de:

Unutmayalım…

★

Allah ille de 16 milyonluk İstanbul’u…

Ve…

İstanbulluları:

,Bu büyüklükte bir depremden korusun…

Zira…

Seçilmiş kulların korumaya niyetleri yok…

Hayret

Üç ay önce iktidar gazetelerinde şöyle bir Türkiye vardı:

Avrupalıların doğalgazı yok…

Üşümemek için bu kışı:

Türkiye’de geçirecekler…

Çünkü…

Bizde doğalgaz çok…

★

Bizde doğalgaz çok…

Ama…

Yakabilen yok…

Çünkü:

Çok pahalı…

★

Avrupa Birliği ülkeleri ise…

Ne yaptı…

Nasıl yaptı bilmiyorum…

Ama:

★

Hem doğalgazı kaptı…

Hem de…

Fiyatlarda…

Acayip indirim yaptı…

Dünün tweeti

Türker Ertürk

@Orsatramola

Deprem Suriye’yi de feci şekilde vurmuş.

Türkiye gücünü göstermeli hem depremden zarar gören kendi bölgelerinin imdadına koşarken ve yararlarını sararken hem de komşusu Suriye’ye yardım elini uzatmalı.

Barışmak ve beyaz sayfa açmak için çok büyük ve kaçırılmaz bir fırsat!

Tavuk gibi

Süleyman Soylu:

“Tayyip Erdoğan bir tane otomobil yapabildi, ama yaptı. Onun yetiştirdiği nesiller ne otomobiller yapacak?”

★

Süleyman Bey genç…

Hatırlamayabilir…

55 yıl kadar önce…

Adını aldığı bir başka Süleyman Bey…

Vehbi Bey…

Ve…

Dönemin asker abileriyle el ele…

Günümüze kadar…

Milyonlarca otomobil üretti…

On binlerce yurttaşımızı istihdam etti…

Trilyonlarca lira vergi…

Milyarlarca dolar ihracat geliri elde etti…

Ama…

★

Ne:

Büyük Süleyman Bey…

Ne Vehbi Bey…

Ne de asker abiler…

Hiç yaygara yaptılar…

★

Bir anda binlerce yumurtayı aynı anda üreten Morina balığı gibi tevazu

İçinde sustular…

Yani…

Çıkardığı tek yumurtayı duyurabilmek için…

Tavuk gibi yırtınmadılar…

Düşünülemez…

Biliyorsunuz…

FBI, ABD Başkanı Joe Biden’ın evinde arama yapmaya devam ediyor…

★

Bir an için sırtınızı arkaya yaslayın…

Ve…

Benzer operasyonun Türkiye’de yapıldığını düşünün…

★

Efendim?..

Peki…

Düşünmeyin…

Çünkü…

Düşünülemez…

O da kim?

Meral Akşener dedi ki:

“‘Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak’ diyebiliyorsak, belediye başkanlarımızın hizmetleri sayesinde…”.

★

Peki bu başarıda Kemal Bey’in payı ne?..

★

Kemal Bey mi?..

O da kim?..

Günün tespiti

Rusdu Saracoglu

@RusduSaracoglu

Şimdiye kadarki tecrübelerimizin öğrettiği “elimde dosyalar var kasetler var, açıklarsam…” diye laf edenlerin ellerinde hiçbir şey yok. Sadece boşuna tehdit ediyorlar!