Memduh Bayraktaroğlu
16 Ağustos 2022

Her kötülüğün anası

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Bir ekonomide parayı:

“Her türlü kötülüğün anası” olarak göstermek:

İşin kolayına kaçmak değil mi?..

Yanlış olan…

Ya da:

“Kötü” olan ne?..

Veya…

Piyasada olması gerekenden daha çok para olduğunun:

Ölçüsü ne?..

Meselâ…

Piyasadaki para miktarı:

GSMH’ya göre mi?..

Milli Servet’e göre mi belirlenir?…

Ve…

GSMH’nın…

Ya da:

Milli Servet’in:

Yüzde kaçı:

Normal?..

Yüzde kaçı:

Anormal fazla?..

Yüzde kaçı:

Anormal az miktardır?..

Bir kez daha soruyorum:

Bir ekonominin ihtiyacı olan para miktarını belirleyen ölçü nedir?..

Üretim miktarı mı?..

Tüketim miktarı mı?..

Yoksa:

Milli servet mi?..

Ne?..

Faiz neyle ödeniyor?..

Canlarım…

Kamu borçları için ödenen faiz ve benzeri ek ödemeler ile…

Finans kurumlarının ödeyecekleri faizler…

Bu yıl sonunda…

Ekonomideki kaydî para miktarını:

Neredeyse iki katına çıkarmış olacak…

O halde sorayım…

Bu yaratılmış kaydî paralar:

Basılacak paralar ile ödenmeyecekse…

Neyle ödenecek?..

Öpücükle mi?..

Bir soru daha:

Madem para basmak çok tehlikeli…

Bankalar tarafından yaratılan trilyonlarca lira kaydî parayı:

Tehlikesiz kılan ne?..

Acayip ayıp…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dedi ki:

“Tasarruf sahiplerinin üçte biri, döviz yerine bu faydalı (Kur Korumalı Mevduat) yatırım aracını tercih ediyor…”.

Nureddin Nebati

Bakan Bey’in demecini okurken…

Ulusal paramızın düşürüldüğü durum:

Yüreğimi yaktı…

Bu ülke saygın bir ülkeydi…

Bu ülkenin parası…

Rezerv paralar karşısında düşük değerdeydi…

Ama…

Yerli yatırımcı yine de…

Enflasyonun üzerinde reel faiz alarak:

Ulusal parasını tercih ediyordu…

Şuraya bakar mısınız?..

Bir Maliye ve Hazine Bakanı…

Bankalardaki mevduatın üçte ikisinin döviz

Üçte birinin ise ulusal para olmasıyla:

Övünüyor…

Çok ayıp…

Hem de: Acayip ayıp…

Neden acaba?..

Nasrettin Hoca’nın, kaybettiği yüzüğünü evinin önünde aradığını gören komşusu sorar:

“Hoca yüzüğünü nerede kaybettiğini hatırlıyor musun?..”

“Samanlıkta kaybettim…”.

Komşusu şaşkınlıkla gülümser:

“Yahu Hoca, samanlıkta kaybettiğin yüzüğü neden burada arıyorsun?..”.

“Burası aydınlık da onun için…”.

Reuters Haber Ajansı’nın verdiği habere göre…

Abdülhamit adı verilen sondaj gemisi…

Petrolü…

Doğu Akdeniz’de değil…

Petrol ve doğalgaz olmadığı bilinen:

Antalya kıyılarında arıyor…

Neden acaba…

Petrol ve doğalgazı:

Olduğu tahmin edilen yerde aramak yerine…

Kendi sahillerimize yakın bölgede aramak…

Daha kolay ve masrafsız olduğu:

İçin mi?..

Sebep ve netice…

ABD doları halen rezerv para mı?..

Rezerv para…

Hem de…

Karşılıksız basıldığı halde…

ABD’de yıllık enflasyon oranı kaç?..

%8.5…

Türkiye’de yıllık enflasyon oranı kaç?..

%70…

Demek istemem o ki…

Amerika’daki enflasyonun sebebi (Bence):

Para miktarı değil…

Ya ne?..

(Bence) Çin’den yapılan ithalatın daralması…

İç üretimin, iç tüketime yetmemesi…

Az gelişmiş ülkelerdeki yüksek enflasyonun sebebi ne?..

Demokrasilerinin de az gelişmiş olması…

Hukuka saygısızlık…

İktidar politikacılarının hırsızlığı…

Ve…

Gelir dağılımındaki:

Adaletsizlik…

Şart mı?..

Halen görevde olan öğretmenler:

Görev yeterlilik testinden geçirilecekmiş…

Bu haberi okuyunca…

Bir Temel fıkrası geldi aklıma…

Temel, Dursun’un dükkânına gitmiş:

“Ula uşağum, karar verdum pen da paşpakan olacağum…”.

“Ula sen deli misun?” diye sormuş Dursun?..

Temel soruya soruyla karşılık vermiş:

“Ula uşağum şart midur?..”.

Merak ediyorum…

Öğretmenler için yapılacak bu testler:

Cumhurbaşkanı…

Bakanlar…

Bakan yardımcıları…

Kamu üst düzey yöneticileri…

Ve…

Milletvekilleri için de yapılacak mı?..

Yapılmayacaksa:

Bu görevler için “delilik…”.

Zaten:

Şart olduğu için mi?..

Dünün tweeti

zaytung

@zaytung

Kredi Notunun Türkiye’den Daha Yüksek Olduğunu Fark Eden Tanzanya’da Moraller Yerinde:

“Demek kabilede bir de ekonomi bilen adam olsa…”

Yazarlar
Her kötülüğün anası
Memduh Bayraktaroğlu