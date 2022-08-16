Her kötülüğün anası

Bir ekonomide parayı:

“Her türlü kötülüğün anası” olarak göstermek:

İşin kolayına kaçmak değil mi?..

★

Yanlış olan…

Ya da:

“Kötü” olan ne?..

Veya…

Piyasada olması gerekenden daha çok para olduğunun:

Ölçüsü ne?..

★

Meselâ…

Piyasadaki para miktarı:

GSMH’ya göre mi?..

Milli Servet’e göre mi belirlenir?…

Ve…

★

GSMH’nın…

Ya da:

Milli Servet’in:

★

Yüzde kaçı:

Normal?..

★

Yüzde kaçı:

Anormal fazla?..

★

Yüzde kaçı:

Anormal az miktardır?..

★

Bir kez daha soruyorum:

Bir ekonominin ihtiyacı olan para miktarını belirleyen ölçü nedir?..

Üretim miktarı mı?..

Tüketim miktarı mı?..

Yoksa:

Milli servet mi?..

Ne?..

Faiz neyle ödeniyor?..

Canlarım…

Kamu borçları için ödenen faiz ve benzeri ek ödemeler ile…

Finans kurumlarının ödeyecekleri faizler…

Bu yıl sonunda…

Ekonomideki kaydî para miktarını:

Neredeyse iki katına çıkarmış olacak…

★

O halde sorayım…

Bu yaratılmış kaydî paralar:

Basılacak paralar ile ödenmeyecekse…

Neyle ödenecek?..

Öpücükle mi?..

★

Bir soru daha:

Madem para basmak çok tehlikeli…

Bankalar tarafından yaratılan trilyonlarca lira kaydî parayı:

Tehlikesiz kılan ne?..

Acayip ayıp…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dedi ki:

“Tasarruf sahiplerinin üçte biri, döviz yerine bu faydalı (Kur Korumalı Mevduat) yatırım aracını tercih ediyor…”.

★

Bakan Bey’in demecini okurken…

Ulusal paramızın düşürüldüğü durum:

Yüreğimi yaktı…

★

Bu ülke saygın bir ülkeydi…

Bu ülkenin parası…

Rezerv paralar karşısında düşük değerdeydi…

Ama…

Yerli yatırımcı yine de…

Enflasyonun üzerinde reel faiz alarak:

Ulusal parasını tercih ediyordu…

★

Şuraya bakar mısınız?..

Bir Maliye ve Hazine Bakanı…

Bankalardaki mevduatın üçte ikisinin döviz…

Üçte birinin ise ulusal para olmasıyla:

Övünüyor…

★

Çok ayıp…

Hem de: Acayip ayıp…

Neden acaba?..

Nasrettin Hoca’nın, kaybettiği yüzüğünü evinin önünde aradığını gören komşusu sorar:

“Hoca yüzüğünü nerede kaybettiğini hatırlıyor musun?..”

“Samanlıkta kaybettim…”.

Komşusu şaşkınlıkla gülümser:

“Yahu Hoca, samanlıkta kaybettiğin yüzüğü neden burada arıyorsun?..”.

“Burası aydınlık da onun için…”.

★

Reuters Haber Ajansı’nın verdiği habere göre…

Abdülhamit adı verilen sondaj gemisi…

Petrolü…

Doğu Akdeniz’de değil…

Petrol ve doğalgaz olmadığı bilinen:

Antalya kıyılarında arıyor…

★

Neden acaba…

Petrol ve doğalgazı:

Olduğu tahmin edilen yerde aramak yerine…

Kendi sahillerimize yakın bölgede aramak…

Daha kolay ve masrafsız olduğu:

İçin mi?..

Sebep ve netice…

ABD doları halen rezerv para mı?..

Rezerv para…

Hem de…

Karşılıksız basıldığı halde…

★

ABD’de yıllık enflasyon oranı kaç?..

%8.5…

Türkiye’de yıllık enflasyon oranı kaç?..

%70…

★

Demek istemem o ki…

Amerika’daki enflasyonun sebebi (Bence):

Para miktarı değil…

Ya ne?..

(Bence) Çin’den yapılan ithalatın daralması…

İç üretimin, iç tüketime yetmemesi…

★

Az gelişmiş ülkelerdeki yüksek enflasyonun sebebi ne?..

Demokrasilerinin de az gelişmiş olması…

Hukuka saygısızlık…

İktidar politikacılarının hırsızlığı…

Ve…

Gelir dağılımındaki:

Adaletsizlik…

Şart mı?..

Halen görevde olan öğretmenler:

Görev yeterlilik testinden geçirilecekmiş…

★

Bu haberi okuyunca…

Bir Temel fıkrası geldi aklıma…

★

Temel, Dursun’un dükkânına gitmiş:

“Ula uşağum, karar verdum pen da paşpakan olacağum…”.

“Ula sen deli misun?” diye sormuş Dursun?..

Temel soruya soruyla karşılık vermiş:

“Ula uşağum şart midur?..”.

★

Merak ediyorum…

Öğretmenler için yapılacak bu testler:

Cumhurbaşkanı…

Bakanlar…

Bakan yardımcıları…

Kamu üst düzey yöneticileri…

Ve…

Milletvekilleri için de yapılacak mı?..

★

Yapılmayacaksa:

Bu görevler için “delilik…”.

Zaten:

Şart olduğu için mi?..

Dünün tweeti

zaytung

@zaytung

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