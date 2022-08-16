Her kötülüğün anası
Bir ekonomide parayı:
“Her türlü kötülüğün anası” olarak göstermek:
İşin kolayına kaçmak değil mi?..
★
Yanlış olan…
Ya da:
“Kötü” olan ne?..
Veya…
Piyasada olması gerekenden daha çok para olduğunun:
Ölçüsü ne?..
★
Meselâ…
Piyasadaki para miktarı:
GSMH’ya göre mi?..
Milli Servet’e göre mi belirlenir?…
Ve…
★
GSMH’nın…
Ya da:
Milli Servet’in:
★
Yüzde kaçı:
Normal?..
★
Yüzde kaçı:
Anormal fazla?..
★
Yüzde kaçı:
Anormal az miktardır?..
★
Bir kez daha soruyorum:
Bir ekonominin ihtiyacı olan para miktarını belirleyen ölçü nedir?..
Üretim miktarı mı?..
Tüketim miktarı mı?..
Yoksa:
Milli servet mi?..
Ne?..
Faiz neyle ödeniyor?..
Canlarım…
Kamu borçları için ödenen faiz ve benzeri ek ödemeler ile…
Finans kurumlarının ödeyecekleri faizler…
Bu yıl sonunda…
Ekonomideki kaydî para miktarını:
Neredeyse iki katına çıkarmış olacak…
★
O halde sorayım…
Bu yaratılmış kaydî paralar:
Basılacak paralar ile ödenmeyecekse…
Neyle ödenecek?..
Öpücükle mi?..
★
Bir soru daha:
Madem para basmak çok tehlikeli…
Bankalar tarafından yaratılan trilyonlarca lira kaydî parayı:
Tehlikesiz kılan ne?..
Acayip ayıp…
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dedi ki:
“Tasarruf sahiplerinin üçte biri, döviz yerine bu faydalı (Kur Korumalı Mevduat) yatırım aracını tercih ediyor…”.
★
Bakan Bey’in demecini okurken…
Ulusal paramızın düşürüldüğü durum:
Yüreğimi yaktı…
★
Bu ülke saygın bir ülkeydi…
Bu ülkenin parası…
Rezerv paralar karşısında düşük değerdeydi…
Ama…
Yerli yatırımcı yine de…
Enflasyonun üzerinde reel faiz alarak:
Ulusal parasını tercih ediyordu…
★
Şuraya bakar mısınız?..
Bir Maliye ve Hazine Bakanı…
Bankalardaki mevduatın üçte ikisinin döviz…
Üçte birinin ise ulusal para olmasıyla:
Övünüyor…
★
Çok ayıp…
Hem de: Acayip ayıp…
Neden acaba?..
Nasrettin Hoca’nın, kaybettiği yüzüğünü evinin önünde aradığını gören komşusu sorar:
“Hoca yüzüğünü nerede kaybettiğini hatırlıyor musun?..”
“Samanlıkta kaybettim…”.
Komşusu şaşkınlıkla gülümser:
“Yahu Hoca, samanlıkta kaybettiğin yüzüğü neden burada arıyorsun?..”.
“Burası aydınlık da onun için…”.
★
Reuters Haber Ajansı’nın verdiği habere göre…
Abdülhamit adı verilen sondaj gemisi…
Petrolü…
Doğu Akdeniz’de değil…
Petrol ve doğalgaz olmadığı bilinen:
Antalya kıyılarında arıyor…
★
Neden acaba…
Petrol ve doğalgazı:
Olduğu tahmin edilen yerde aramak yerine…
Kendi sahillerimize yakın bölgede aramak…
Daha kolay ve masrafsız olduğu:
İçin mi?..
Sebep ve netice…
ABD doları halen rezerv para mı?..
Rezerv para…
Hem de…
Karşılıksız basıldığı halde…
★
ABD’de yıllık enflasyon oranı kaç?..
%8.5…
Türkiye’de yıllık enflasyon oranı kaç?..
%70…
★
Demek istemem o ki…
Amerika’daki enflasyonun sebebi (Bence):
Para miktarı değil…
Ya ne?..
(Bence) Çin’den yapılan ithalatın daralması…
İç üretimin, iç tüketime yetmemesi…
★
Az gelişmiş ülkelerdeki yüksek enflasyonun sebebi ne?..
Demokrasilerinin de az gelişmiş olması…
Hukuka saygısızlık…
İktidar politikacılarının hırsızlığı…
Ve…
Gelir dağılımındaki:
Adaletsizlik…
Şart mı?..
Halen görevde olan öğretmenler:
Görev yeterlilik testinden geçirilecekmiş…
★
Bu haberi okuyunca…
Bir Temel fıkrası geldi aklıma…
★
Temel, Dursun’un dükkânına gitmiş:
“Ula uşağum, karar verdum pen da paşpakan olacağum…”.
“Ula sen deli misun?” diye sormuş Dursun?..
Temel soruya soruyla karşılık vermiş:
“Ula uşağum şart midur?..”.
★
Merak ediyorum…
Öğretmenler için yapılacak bu testler:
Cumhurbaşkanı…
Bakanlar…
Bakan yardımcıları…
Kamu üst düzey yöneticileri…
Ve…
Milletvekilleri için de yapılacak mı?..
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Yapılmayacaksa:
Bu görevler için “delilik…”.
Zaten:
Şart olduğu için mi?..
Dünün tweeti
zaytung
@zaytung
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