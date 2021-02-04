Her kadında G noktası var mıdır?

G noktası vajinanın en duyarlı bölgesidir ve kadınların birçoğu bu noktadan daha fazla zevk alır. Varlığı ve yeri konusunda ise çok sayıda değişik görüş mevcuttur…

Eşim daha fazla haz alabilir mi?

SORU:

28 yaşında evli bir erkeğim. Eşim kadınlarda G noktası olduğunu, orayı uyarırsam daha fazla haz alacağını söylüyor. Ben eşimde G noktasını bulamıyorum. Bu bölge her kadın da olur mu, nasıl bulunur? Ş.D./ Bursa

CEVAP:

Kadında cinsel açıdan en duyarlı bölge klitoristir ve en güçlü boşalma klitorisin uyarılmasıyla yaşanır. Kadının diğer cinsel olarak hassas bölgeleri göğüsler, göğüs uçları, dudaklar ve vajinadır. G noktası ise vajinanın en duyarlı bölgesidir ve kadınların birçoğu bu noktadan vajinanın diğer bölümlerine oranla daha fazla zevk alırlar. G noktasının varlığı ve yeri konusunda çok sayıda değişik görüş mevcuttur. En yaygın kabul edilen görüşe göre, vajina çeperinde girişten 5 cm. kadar içeride idrar torbası hizasında yani vajina ile idrar kanalı arasında kalan bölgede bulunur. G noktasını bulmak için, erkek orta parmağını ikinci boğuma kadar vajinaya sokup hafifçe yukarı doğru kıvırır ve vajina duvarını ileri-geri uyarır. G noktası tek başına boşalmayı sağlayan bir yapı değildir, ancak boşalmanın kalitesinin artırılmasına katkıda bulunduğu düşünmektedir.

Sorun benden mi kaynaklanıyor?

SORU:

6 yıllık evliyim, evlendiğimiz günden beri eşim hiç orgazm olamadı. Evlendiğimizin ikinci yılı ben doktora gittim ve doktor “Sperm yetersizliğin var” dedi. 2 yıl sonra tüp bebekle çocuk sahibi olduk. Eşimin boşalamamasının sebebi bununla ilgili olabilir mi? S.R./Mersin

CEVAP:

Eşinizin boşalamamasının sizin sperminizin yetersiz olması ile bir ilişkisi yok. İkisi tamamen birbirinden farklı konular. Eğer öyle olsaydı doğum kontrol yöntemi uygulayan çiftlerin yaşadıkları cinsellikten hiç haz almamaları gerekirdi. Cinsellik biyolojik, psikolojik, sosyal ve ilişkisel yönleriyle çok boyutlu bir durumdur. Bunlardan herhangi birindeki bir eksiklik cinsel haz almaya ve orgazma engel olur. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler, beklentiler, yanlış bilgi ve inanışlar, istismar gibi geçmiş travmatik yaşantılar kadının cinsellikten aldığı zevki etkileyebilir. Öncelikle eşinizle bunları açık açık konuşmalısınız. Sizin durumunuzda eşinizle birlikte ikinizin istek ve beklentilerine göre yeni bir sevişme tarzı oluşturabilirsiniz.

Cinsel hayatımız normale döner mi?

SORU:

37 yaşında evli bir kadınım. Eşim pandemi nedeniyle çalışmıyor. Uzun süredir evde ve her işime karışıyor. Bu haliyle onu arzulamıyorum. Ne yapabilirim? P.D./Kayseri

CEVAP:

Evin idaresi ve yönetimine alışan kadının birden bire sürekli evde duran ve her şeye karışan bir erkeğe alışması hiç de kolay değildir. Erkeğin de bir şeyler bildiğini, işe yaradığını göstermek, bazen de otoritesi hissettirmek için her şeye karışması bir yere kadar normaldir. Bu durum kadın ve erkek arasında çatışmaların artmasına, cinsel kimliğe özgü rol karmaşasına neden olabilir. Kadın ve erkek rolleri karıştığında cinsel çekim azalır ve buna bağlı cinsel istek bozuklukları gelişebilir. Bozulan dengenin yeniden kurulması ve cinsel isteğin oluşması için cinsel terapiyi de bilen bir aile danışmanından destek almanız uygun olur.