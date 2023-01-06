Her cinsel sorun ilaçla düzelmez

Erkekler arasında erken boşalma sorunu en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. Ancak bu soruna ilaçla çare aranmamalıdır…

Farklı ilaçların bir yararı olur mu?

SORU:

36 yaşındayım, evli değilim, erken boşalma sorunu yaşıyorum. Düzenli bir partner ilişkim, gittiğim doktorlar ilaç verip gönderiyorlar ama istediğim sonucu alamıyorum. Acaba farklı ilaçlar denesem daha iyi bir sonuç alabilir miyim? E.S./İzmir

CEVAP:

Erken boşalma sorunu erkekler arasında özellikle düzenli bir cinsel yaşamı olma­yan erkekler arasında en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. İlk akla gelen ve etkisini kısa sürede gösteren çözüm ilaç kullanmaktır ama ilaçlar kullanıldı­ğı sürece etkili olur, bırakıldığında başa dönülür ve birçok istenmeyen yan etkiye de katlanmak zorunda kalınır. Yan etkisi olmayan etkili ve kalıcı bir boşalma dene­timi ancak cinsel terapiyle mümkündür. Her konuda hemen ilaçlara yönelmemeli alternatif çözüm yolları da denemelidir. Sizin durumunuzda düzenli bir partner ilişkinizin olmaması erken boşalmanın en önemli nedenidir, çünkü boşalma dene­timi ancak düzenli bir ilişkide zamanla kazanılacak bir beceridir.

Aramızdaki sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

33 yaşında evli bir kadınım. Eşim cinsel yönden çok daha fazla istekli ve her gün cinsel birliktelik yaşamak istiyor. Ona göre kadınlar eşlerinin birlikte olma isteğine karşı koyamazlar. Bu ne kadar doğru, normal ilişki sıklığı nedir? R.Z./Bursa

CEVAP:

Cinsel ilişki sıklığı çiftin yaşı, genel sağlık durumu, evlilik süresi, eşlerin hem kendi­leriyle hem de birbirleriyle ilgili cinsellik ve beden algıları, cinselliğe ve yeniliklere ne kadar açık olduklarına göre değişir. Genellikle orta yaşlı bir çiftte ortalama haftada 2-3 defadır ama bu çok değişe­bilir. Cinsel ilişki karşılıklı istek ve rıza ile yaşanırsa güzel ve doyumlu olur. Her türlü dayatma ve zorlama yanlıştır. Eşiniz cinsellikle ilgili yanlış bir inanıştan yola çıkarak sizin üzerinizde baskı kurmaya çalışmaktadır. Bu kabul edilebilir bir istek değildir. Aranızda bir cinsel uyum oluş­turmak için eşinizle bir cinsel terapistten profesyonel destek alabilirsiniz.

Kızımıza bu durumu nasıl anlatabiliriz?

SORU:

6ve 4 yaşında iki çocuk babasıyım, dokuz yıldır evliyim. Bir hafta önce eşimle cinsel yaşarken büyük kızıma yakalandık. Eşim­de ben de ne yapacağımızı şaşırdık, çok utandık. Kızımla bu konuyu hiç konuşma­dık, nasıl davranmalıyız? M.D./İstanbul

CEVAP:

Cinsellik hayatın vazgeçilmez unsurların­dan biridir. Özellikle evlilik çiftlerde düzen­li bir cinsel yaşam evliliğin sigortası gibidir. Bununla birlikte çocuk olduktan ve biraz büyüdükten sonra bazı güçlükler ortaya çıkmaya başlar. En önemli sorun mah­remiyet sınırlarını oluşturma konusunda yaşanır. Cinsel eğitim verilmeyen, cinsel konulara tümüyle yabancı yetiştirilen çocukların olduğu ailelerde mahremiyet kazaları daha şiddetli yaşanır. Sizin duru­munuzda eşinizle birlikte kızınızla uygun bir ortamda konuşmanız uygun olur. Ona anne-baba gibi yetişkin insanların birbirle­rine olan sevgilerini dokunarak ve sarı­larak gösterdiklerini, bunun gizli kalması gereken özel bir durum olduğunu, bundan sonra daha dikkatli olacağınızı söyleyebilir ondan da kapıyı çalmadan ve izin isteme­den odaya girmemesini isteyebilirsiniz.