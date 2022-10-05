Memduh Bayraktaroğlu
5 Ekim 2022

Her an onu sırtından atabilir

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

MHP Lideri Devlet Bahçeli:

“Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını sonuna kadar haykıracağız” dedi…

Tabii ki…

Yerini:

İYİ Parti…

Ya da…

HDP’ye kaptırmazsa…

Ne demek istediğimi açayım…

Canlarım…

Siyasetle ilgilenen herkes öğrendi ki:

Recep Bey:

Pragmatik

Recep Bey:

Faydacı

Faydacılığı ise…

Toplum için değil…

Bireysel…

Yani: Şahsı için…

Belli etmiyor ama şunu da biliyor:

MHP ile gireceği bu seçimleri kazanabilme ihtimali sıfır…

AKP milletvekillerinin yarıdan çoğunun da…

Seçimlere MHP ile gidileceği kesinleşirse

DEVA ve Gelecek Partisi’ne geçeceklerini görüyor:

Yani…

Erdoğan…

Bahçeli’yi her an:

Sırtından atabilir…

Tırnağı bile olamazlar…

Rahmetli Süleyman Demirel, yoksula yapılan yardımlar…

Ya da…

Köprü…

Yol…

Hastane ve…

Okul gibi yapıların açılışında…

Kendine has şivesiyle:

“Devlet niçün var?” diye sorar…

Cevabı da kendi verirdi:

“Devlet, vatandaşı içün var…”.

Demirel

“Devlet vergiyi niçün alır?.. Vatandaşının refahı için alır” der…

Ve devam ederdi:

“Biz yaptıklarımızla övünüyor değiliz… Neyinle övünecez?.. Anayasa ‘bunu bunu yap’ diyor, yapıyoruz” diyerek…

Mütevazı bir devlet adamlığı gösterirdi…

Ecevit

Bunlar ise…

Sanırsınız her kuruşu…

Kendi ceplerinden harcıyorlar

Özal

Var ya…

Bunlar:

Demirel, Ecevit ve Özal’ın:

Tırnağı bile olamazlar…

Ben bilirim

Muhalif vekil, tasmasından tuttuğu köpeği ile kendisine doğru yürüyen iktidar partili vekilin yanından geçerken:

“Bu eşekle nereye gidiyorsun?..” diye sordu.

Sorunun kendisine geldiğini düşünen iktidar partili vekil:

“Yahu köpek bu be” dedi azarlar gibi… “Köpekle eşeği bile birbirinden ayıramıyorsun?..”.

Muhalif vekil cevap verdi:

“Yahu ben köpekle konuşuyorum, sen ne diye lafa karışıyorsun?..”.

Sosyal medya yasağı getiren kanun çıkmak üzereymiş…

Çıkarsa çıksın…

Kiminle…

Ve nasıl konuşacağımı:

Bilirim…

Büyük kıyamet

Komşusu Nasrettin Hoca’ya sordu:

“Hocam, kıyamet ne zaman kopacak?..”.

Hoca cevap verdi:

“Hanım öldüğünde küçük kıyamet, ben öldüğümde büyük kıyamet kopacak…”.

Erdoğan, BOTAŞ’ın doğalgaz borçlarının…

2024 yılına ertelenmesi için:

Putin’le görüşmüş…

Yani…

Büyük kıyamet:

Sonrasına…

Günün oximoronu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki:

“Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık…”.

Günün lâfı

Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara dedi ki:

Enflasyon rekorunu kırmak epistemolojik heterodoks nöro ekonomi modeline nasipmiş…”.

Mübarek gelir

Diyanet, faizin adını:

“Diğer gelir” olarak değiştirmiş…

Ey DİB!..

Faizin adını:

“Mübarek gelir” bile koysan…

Faiz, faiz olmaya devam edecektir…

Adı:

“Anüs, makat veya popo” olarak değiştirildiğinde…

G.t, g.t olmaktan:

Çıkıyor mu?..

Müfterilik dersleri

Devlet Bey, ünlü iftiralarını…

Bıraktığı yerden sürdürüyor…

Bu defa da bakın ne dedi:

“CHP demek HDP, HDP demek PKK demektir…”.

Bahçeli

Aristo mantığı:

Hayat acıdır…

Biber de acıdır…

Hayat, biberdir…

Bahçeli…

2300 yıl öncesinin mantığıyla: “Müfterilik nasıl yapılır?” dersi veriyor…

Aradaki fark

İktidar partisi sözcüleri…

Bugünkü ekonomik krizi “hafif” gösterebilmek için sık sık:

1994 ve 2001 krizlerini hatırlatıyorlar…

Ama…

Unutulmamalı ki…

Bugünkü kriz…

Çok ağır bir:

Kalp krizi…

1994 ve 2001 krizleri ise:

Mide spazmıydı…

Okumasaydı iyiyi

Nureddin Nebati demiş ki:

“Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz…”.

Nureddin Nebati

İyi de Beyefendi…

“Elma” ya da “alma” derken de…

Kâğıda mı:

Bakıyorsunuz?..

Yazarlar
Her an onu sırtından atabilir
Memduh Bayraktaroğlu