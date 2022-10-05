Her an onu sırtından atabilir

MHP Lideri Devlet Bahçeli:

“Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını sonuna kadar haykıracağız” dedi…

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Tabii ki…

Yerini:

İYİ Parti…

Ya da…

HDP’ye kaptırmazsa…

Ne demek istediğimi açayım…

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Canlarım…

Siyasetle ilgilenen herkes öğrendi ki:

Recep Bey:

Pragmatik…

Recep Bey:

Faydacı…

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Faydacılığı ise…

Toplum için değil…

Bireysel…

Yani: Şahsı için…

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Belli etmiyor ama şunu da biliyor:

MHP ile gireceği bu seçimleri kazanabilme ihtimali sıfır…

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AKP milletvekillerinin yarıdan çoğunun da…

Seçimlere MHP ile gidileceği kesinleşirse…

DEVA ve Gelecek Partisi’ne geçeceklerini görüyor:

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Yani…

Erdoğan…

Bahçeli’yi her an:

Sırtından atabilir…

Tırnağı bile olamazlar…

Rahmetli Süleyman Demirel, yoksula yapılan yardımlar…

Ya da…

Köprü…

Yol…

Hastane ve…

Okul gibi yapıların açılışında…

Kendine has şivesiyle:

“Devlet niçün var?” diye sorar…

Cevabı da kendi verirdi:

“Devlet, vatandaşı içün var…”.

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“Devlet vergiyi niçün alır?.. Vatandaşının refahı için alır” der…

Ve devam ederdi:

“Biz yaptıklarımızla övünüyor değiliz… Neyinle övünecez?.. Anayasa ‘bunu bunu yap’ diyor, yapıyoruz” diyerek…

Mütevazı bir devlet adamlığı gösterirdi…

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Bunlar ise…

Sanırsınız her kuruşu…

Kendi ceplerinden harcıyorlar…

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Var ya…

Bunlar:

Demirel, Ecevit ve Özal’ın:

Tırnağı bile olamazlar…

Ben bilirim

Muhalif vekil, tasmasından tuttuğu köpeği ile kendisine doğru yürüyen iktidar partili vekilin yanından geçerken:

“Bu eşekle nereye gidiyorsun?..” diye sordu.

Sorunun kendisine geldiğini düşünen iktidar partili vekil:

“Yahu köpek bu be” dedi azarlar gibi… “Köpekle eşeği bile birbirinden ayıramıyorsun?..”.

Muhalif vekil cevap verdi:

“Yahu ben köpekle konuşuyorum, sen ne diye lafa karışıyorsun?..”.

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Sosyal medya yasağı getiren kanun çıkmak üzereymiş…

Çıkarsa çıksın…

Kiminle…

Ve nasıl konuşacağımı:

Bilirim…

Büyük kıyamet

Komşusu Nasrettin Hoca’ya sordu:

“Hocam, kıyamet ne zaman kopacak?..”.

Hoca cevap verdi:

“Hanım öldüğünde küçük kıyamet, ben öldüğümde büyük kıyamet kopacak…”.

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Erdoğan, BOTAŞ’ın doğalgaz borçlarının…

2024 yılına ertelenmesi için:

Putin’le görüşmüş…

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Yani…

Büyük kıyamet:

Sonrasına…

Günün oximoronu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki:

“Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık…”.

Günün lâfı

Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara dedi ki:

Enflasyon rekorunu kırmak epistemolojik heterodoks nöro ekonomi modeline nasipmiş…”.

Mübarek gelir

Diyanet, faizin adını:

“Diğer gelir” olarak değiştirmiş…

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Ey DİB!..

Faizin adını:

“Mübarek gelir” bile koysan…

Faiz, faiz olmaya devam edecektir…

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Adı:

“Anüs, makat veya popo” olarak değiştirildiğinde…

G.t, g.t olmaktan:

Çıkıyor mu?..

Müfterilik dersleri

Devlet Bey, ünlü iftiralarını…

Bıraktığı yerden sürdürüyor…

Bu defa da bakın ne dedi:

“CHP demek HDP, HDP demek PKK demektir…”.

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Aristo mantığı:

Hayat acıdır…

Biber de acıdır…

Hayat, biberdir…

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Bahçeli…

2300 yıl öncesinin mantığıyla: “Müfterilik nasıl yapılır?” dersi veriyor…

Aradaki fark

İktidar partisi sözcüleri…

Bugünkü ekonomik krizi “hafif” gösterebilmek için sık sık:

1994 ve 2001 krizlerini hatırlatıyorlar…

★

Ama…

Unutulmamalı ki…

Bugünkü kriz…

Çok ağır bir:

Kalp krizi…

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1994 ve 2001 krizleri ise:

Mide spazmıydı…

Okumasaydı iyiyi

Nureddin Nebati demiş ki:

“Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz…”.

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İyi de Beyefendi…

“Elma” ya da “alma” derken de…

Kâğıda mı:

Bakıyorsunuz?..