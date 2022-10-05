Her an onu sırtından atabilir
MHP Lideri Devlet Bahçeli:
“Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını sonuna kadar haykıracağız” dedi…
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Tabii ki…
Yerini:
İYİ Parti…
Ya da…
HDP’ye kaptırmazsa…
Ne demek istediğimi açayım…
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Canlarım…
Siyasetle ilgilenen herkes öğrendi ki:
Recep Bey:
Pragmatik…
Recep Bey:
Faydacı…
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Faydacılığı ise…
Toplum için değil…
Bireysel…
Yani: Şahsı için…
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Belli etmiyor ama şunu da biliyor:
MHP ile gireceği bu seçimleri kazanabilme ihtimali sıfır…
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AKP milletvekillerinin yarıdan çoğunun da…
Seçimlere MHP ile gidileceği kesinleşirse…
DEVA ve Gelecek Partisi’ne geçeceklerini görüyor:
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Yani…
Erdoğan…
Bahçeli’yi her an:
Sırtından atabilir…
Tırnağı bile olamazlar…
Rahmetli Süleyman Demirel, yoksula yapılan yardımlar…
Ya da…
Köprü…
Yol…
Hastane ve…
Okul gibi yapıların açılışında…
Kendine has şivesiyle:
“Devlet niçün var?” diye sorar…
Cevabı da kendi verirdi:
“Devlet, vatandaşı içün var…”.
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“Devlet vergiyi niçün alır?.. Vatandaşının refahı için alır” der…
Ve devam ederdi:
“Biz yaptıklarımızla övünüyor değiliz… Neyinle övünecez?.. Anayasa ‘bunu bunu yap’ diyor, yapıyoruz” diyerek…
Mütevazı bir devlet adamlığı gösterirdi…
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Bunlar ise…
Sanırsınız her kuruşu…
Kendi ceplerinden harcıyorlar…
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Var ya…
Bunlar:
Demirel, Ecevit ve Özal’ın:
Tırnağı bile olamazlar…
Ben bilirim
Muhalif vekil, tasmasından tuttuğu köpeği ile kendisine doğru yürüyen iktidar partili vekilin yanından geçerken:
“Bu eşekle nereye gidiyorsun?..” diye sordu.
Sorunun kendisine geldiğini düşünen iktidar partili vekil:
“Yahu köpek bu be” dedi azarlar gibi… “Köpekle eşeği bile birbirinden ayıramıyorsun?..”.
Muhalif vekil cevap verdi:
“Yahu ben köpekle konuşuyorum, sen ne diye lafa karışıyorsun?..”.
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Sosyal medya yasağı getiren kanun çıkmak üzereymiş…
Çıkarsa çıksın…
Kiminle…
Ve nasıl konuşacağımı:
Bilirim…
Büyük kıyamet
Komşusu Nasrettin Hoca’ya sordu:
“Hocam, kıyamet ne zaman kopacak?..”.
Hoca cevap verdi:
“Hanım öldüğünde küçük kıyamet, ben öldüğümde büyük kıyamet kopacak…”.
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Erdoğan, BOTAŞ’ın doğalgaz borçlarının…
2024 yılına ertelenmesi için:
Putin’le görüşmüş…
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Yani…
Büyük kıyamet:
Sonrasına…
Günün oximoronu
AKP Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki:
“Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık…”.
Günün lâfı
Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara dedi ki:
Enflasyon rekorunu kırmak epistemolojik heterodoks nöro ekonomi modeline nasipmiş…”.
Mübarek gelir
Diyanet, faizin adını:
“Diğer gelir” olarak değiştirmiş…
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Ey DİB!..
Faizin adını:
“Mübarek gelir” bile koysan…
Faiz, faiz olmaya devam edecektir…
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Adı:
“Anüs, makat veya popo” olarak değiştirildiğinde…
G.t, g.t olmaktan:
Çıkıyor mu?..
Müfterilik dersleri
Devlet Bey, ünlü iftiralarını…
Bıraktığı yerden sürdürüyor…
Bu defa da bakın ne dedi:
“CHP demek HDP, HDP demek PKK demektir…”.
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Aristo mantığı:
Hayat acıdır…
Biber de acıdır…
Hayat, biberdir…
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Bahçeli…
2300 yıl öncesinin mantığıyla: “Müfterilik nasıl yapılır?” dersi veriyor…
Aradaki fark
İktidar partisi sözcüleri…
Bugünkü ekonomik krizi “hafif” gösterebilmek için sık sık:
1994 ve 2001 krizlerini hatırlatıyorlar…
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Ama…
Unutulmamalı ki…
Bugünkü kriz…
Çok ağır bir:
Kalp krizi…
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1994 ve 2001 krizleri ise:
Mide spazmıydı…
Okumasaydı iyiyi
Nureddin Nebati demiş ki:
“Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz…”.
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İyi de Beyefendi…
“Elma” ya da “alma” derken de…
Kâğıda mı:
Bakıyorsunuz?..