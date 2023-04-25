Hemşirelere tekme ve yumruklu saldırı
Haberler Gündem

Hemşirelere tekme ve yumruklu saldırı

Şanlıurfa’daki Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde görevli 2 hemşire, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Tekmeli, yumruklu saldırı kameraya da yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Hasta yakınları ile görevli hemşireler arasında tartışma çıktı. 3 hasta yakını, Songül Közlü ile İbrahim Halil Öztürk’e tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 2 hemşire tedavi edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da olaya ilişkin sosyal medya hesabından, “Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” paylaşımı yaptı. (DHA) 

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Eski eşini tabancayla öldüren adam aynı silahla intihar etti

Eski eşini tabancayla öldüren adam aynı silahla intihar etti

Bekçileri etkisiz hale getirip 500 bin TL’lik zirai ilaç gasbettiler

Bekçileri etkisiz hale getirip 500 bin TL’lik zirai ilaç gasbettiler

Konya’da devrilen otomobildeki sürücü öldü

Konya’da devrilen otomobildeki sürücü öldü

Hemşirelere tekme ve yumruklu saldırı
Gündem