Hele bir durun, bekleyin…

Canlarım…

Asliye ceza mahkemesi yargıcının verdiği karar:

Yerel mahkeme kararı…

Hukuk sistemimize göre o karar:

Kesin değil…

★

Her yargı kararının bir:

Tebliğ…

Bir de:

İtiraz süresi var…

★

İmamoğlu’nun avukatları bu süreleri elbette…

Kendi lehlerine olacak şekilde:

Kullanacaklar…

★

Kesin karar:

İstinaf ve yargıtay süreçlerinin de bitmesiyle oluşacak…

Ve o kesin kararı erkene çekmeye:

Hiç kimsenin gücü yetmez…

★

Çekerse ne olur?..

Eğer o karar öne çekilirse…

Hepimiz (İktidara oy veren vicdanlı seçmen de) bileceğiz ki:

Muktedir:

“İmamoğlu’nun önünü kesip onu yarışma dışı bırakmak istiyor…”.

★

İşte o zaman…

Tekrarlanan 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ne olduysa o olur…

İmamoğlu:

Aday olamaz…

Ama…

★

Meydan meydan…

Ekran ekran dolaşır…

Sadece kendisinin

değil…

16 milyon İstanbulluyla birlikte…

Kendisine destek veren on milyonlarca seçmenin de…

Haklarının yendiğini anlatır…

★

Yani…

3 Kasım 2002 seçimlerine giderken…

Yargı kararıyla görevden alınıp…

Siyasi yasaklı haline getirilen Erdoğan ne yaptıysa…

İmamoğlu da:

Aynısını yapar…

★

Ve…

Millet İttifakı’nın adayı…

En az %70 oyla seçilir…

Milletçe:

Baskıdan…

Zulümden…

Ve…

Tüm zalimlerden:

Kurtulmuş oluruz…

Henüz hiçbir şey bitmedi



Az sonra okuyacağınız kıssayı yıllar önce…

“Müzmin umutsuz” okurlarım için yazmıştım…

★

Ağacın altında uzanmış yatan Genç Adam’ın yanına gelen Yaşlı Amca sordu:

“Kaldır kafanı bak, ne görüyorsun?..”

Genç Adam, Yaşlı Amca’nın dediğini yaptı:

“Ağacın dallarını ve yapraklarını…”.

“Kalk oradan, ağacın altından çık, yanıma gel” dedi Yaşlı Amca nazik bir üslûpla…

Genç Adam kalktı…

Ağacın altından çıktı…

Yaşlı Amca’nın yanına gitti…

“Şimdi kaldır kafanı ve yukarı bak ne gördüğünü söyle…”.

Genç Adam, başını kaldırdı…

Yukarı bakarken söylendi:

“Gökyüzü var, güneş var…”.

Bakışlarını gökyüzünden ayırdıktan sonra Yaşlı Amca’ya çevirdi gözlerini:

“Birkaç tane de bulut var…”.

Yaşlı adam:

“Dünyadaki hiçbir olay, hiçbir şey baktığın yerden göründüğün gibi değildir” deyip devam etti:

“Her baktığın ve ilk gördüğünün arkasında da mutlaka bir şeyler daha vardır…

Ve o gördüklerin…

O an içindir…

Bir süre sonra başını kaldırıp gök yüzüne baktığında…

Tek bir bulut bile göremeyebileceğin gibi…

Bulutlarla kaplanmış…

Güneşi gizlemiş kapkara bir gökyüzü de:

Görebilirsin…”.

★

“İmamoğlu’na siyasi yasak” diyerek umutsuzluğa kapılanlara sesleniyorum:

Durun hele…

Bekleyin…

Henüz hiçbir şey bitmedi…

Hatta belki de:

Her şey:

Yeni başlıyor…

Fikir jimnastiği

İmamoğlu aleyhinde verilen karar seçim sonrasına kalırsa…

(Ki kalacağını tahmin ediyorum…).

★

Zamanında yapılacak seçimde…

Erdoğan anayasaya karşı inatlaşmaz…

Yani:

Aday olmaz…

★

İmamoğlu ise…

Karar kesinleşmediği için:

Millet İttifakı’nın adayı olursa…

(Ki olacağını zannediyorum…).

★

Ya da…

Meclis erken seçim kararı alırsa…

Ki:

İmamoğlu’nu siyasi yasaklı yapmak isteyen Erdoğan’sa eğer…

Karar kesinleşmeden asla:

Erken seçime destek vermez…

★

Yok, eğer…

AKP’nin de desteğiyle erken seçim kararı alınırsa…

Erdoğan aday olmaz…

İmamoğlu ise…

Hakkındaki karar kesinleşmediği için:

Aday olur…

Ve…

(Yüzde yüz ve hem de ilk turda…):

Kazanırsa…

★

Ne düşünürsünüz?..

Lütfen:

Fikir jimnastiği yapınız…

Ne diyebilirdi?

Erdoğan, İBB’nin Hiranur Vakfı’nın binasını mühürlemesini:

“Belediye başkanı şov yapıyor” şeklinde değerlendirirken, Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

★

Adam, içinde tavuk dolu torba sırtından kümesin kapısından çıkarken…

Ev sahibi tarafından yakalandı…

Aynen o halde:

Karakola götürüldü…

O halde de polisler adamı alıp suçüstü mahkemesinde Yargıcın karşısına çıkardılar…

Yargıç usulen sordu:

“Avukat ister misin?..”

“İsterim” dedi adam…

Yargıç gürledi:

“Be adam… İçinde tavuk dolu torbayla kümesin kapısında yakalandın… Bu durumda avukat seni nasıl savunacak?..”.

Adam pişkin…

Gülümseyerek cevap verdi:

“Ben de onu merak ediyorum…”.

★

Teşbihte hata…

Kıssada hakaret olmaz…

★

Ben de sorayım…

Erdoğan…

İmamoğlu aleyhinde verilen mahkeme kararı için:

Ne diyebilirdi ki?..

Ne gündem ama

Geçen haftanın gündemi:

6 yaşında, imam nikâhıyla…

Babasının müritlerinden biriyle (29 yaşında) evlendirilen kız çocuğuna yapılan:

Cinsel istismardı.

★

Ve gündem…

Hafta ortasında birden değişti…

Şimdi artık “milletçe”:

İmamoğlu’na getirildiği iddia edilen “seçim yasağını” konuşacak…

Tartışacağız…

Taraflar şunlar

Bu sefer…

“Çok taraflı” bir tartışma yaşanacağı kanısındayım…

Kimimiz Erdoğan’a ve yargıya lânet okuyacak:

“İmamoğlu’nun önünü kestiler” diyeceğiz…

★

Kimimiz:

“Bu, derin devletin Kemal Kılıçdaroğlu’na da Erdoğan’a da attığı bir kazık” iddiasında bulunacağız…

★

Kimimiz:

“Atatürkçü askerler ve yargı, Akşener ve İmamoğlu ile el ele verip; Erdoğan’ı yenebilecek tek adayı tayin ettiler” diyerek bu kararı savunacak…

★

Bazıları ise benim gibi:

“Ya, Erdoğan – Akşener ve ünlü beş müteahhidin ortak yapımı bir film izlediysek” dedikten sonra, “Hele bekleyin, acele de etmeyin, panik de yapmayın… Henüz Ekrem Bey siyasi yasaklı değil” uyarısında bulunacak…

Panik yok

Ey İmamoğlu sever dostlar…

Panik de yok…

Endişe de yok…

★

Biliyorum:

“Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok” dersek…

Bu görüşü…

Seçmenin yarısından çoğu (Pek çok iktidar seçmeni de) onaylar…

★

Ancak…

Bir yargıç…

Kanunları dilediği gibi yorumlasa da…

Hiçbir yargıç:

Usul hukukunu çiğneyemez…

Atı alan…

Eğer…

İmamoğlu’na:

Siyasi yasak…

Ve…

Hapis cezası getiren bu yerel mahkeme kararı…

Muktedirin:

Ekrem Bey’den kurtulması için alınmışsa…

★

Yargıç baskılansa bile…

Usul hukuku baskılanamaz…

Ve bu karar ancak:

1 yıl sonra kesinleşir…

★

O zamana kadar da…

Erdoğan’ın…

Daha önce…

Rakiplerini seçim sandığında yendikten sonra dediği olur…

Yani:

“Atı alan Üsküdar’ı geçer…”

Böylesi iyi

Haber:

Güney Sudan’da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit…

Bir tören sırasında…

Ve…

Herkesin gözü önünde:

Altına kaçırdı…

★

Az gelişmiş ülkelerin: Devlet Başkanları…

Keşke…

Halkların tepelerine s.çmaktansa…

Ülkelerinin topraklarına:

S.çsalar…