Helal olsun Meler’e

Medyada, özellikle zamanında hakemlik yapmış bazı hakem yorumcuları, hakemleri adeta rant kapısı yapmış. Her fırsatta asıp, kesiyorlar. ‘O hareket sarı kart, bu faulü atladı’ gibi en ince ayrıntılara takılarak atıp tutuyorlar. Eğer hakemler TV başındaki o yorumcular gibi kılı-tüyü ararsa, maçlar kesinlikle bitmez!

Ayrıca o yorumcular ne kadar çok hakem hatası bulurlarsa o kadar üstün, bu işi çok iyi bilen, bilgili iyi bir bilirkişi gözükeceklerini mi düşünüyorlar? Ne kadar çok ortalığı yangın yerine çevirebilirlerse o kadar çok başarılı olacaklarını ve daha da çok rant elde edeceklerini mi düşünüyorlar?!

Böylesi iyi niyetten yoksun bu tür hakem yorumcularının gözleri hakemleri de, hakemlik müessesesini de, futbolumuzu da görmüyor asla. Hakemliğimizin ve futbolumuzun altına dinamit koyduklarının farkında değiller maalesef.

Haftanın maçlarına gelecek olursak; Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler çok iyi maç çıkardı. ‘Bir derbi ancak bu kadar güzel yönetilebilir’ dedirtti. Tebrikler Meler… Ayrıca yüksek performansı ile MHK’yi de kurtardı resmen!

Beşiktaş-Kasımpaşa müsabakasında Zorbay Küçük stressizdi sahada. Güzel iş çıkardı. Bir bravo da Zorbay’a… Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında M. Kürşad Filiz sakin görünümüyle, yerinde doğru kararlarıyla çok başarılıydı. Başakşehir-Adana Demirspor maçında Arda Kardeşler’den daha iyi maç yönetimleri beklemek sanırım hakkımız.

Diğer maçlarda ise Yasin Kol, Kadir Sağlam, S. Barış Saka, Burak Şeker ve Ümit Öztürk de başarılı yönetimlerle Halil Umut Meler’in performansına gölge etmediler.