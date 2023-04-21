Hedef yeni sezona hazırlık

Trabzonspor yeni teknik direktörü Nenad Bjelica’ya, Sivas deplasmanında kavuştu. Bu lidersiz ve hedefsiz geçen sürede sakatlıklar ve cezalılar sayısı hızla arttı. Takımı taşıyan Bakasetas ve Gbamin’in cezalı Abdülkadir ile Trezeguet’in sakat olması hücum gücünü iyice düşürdü. Bu şartlarda yeni hocadan katkı beklemekte hayal olurdu. Üstelik bu sezon Trabzon çok kötü bir deplasman karnesine sahip.

Gaziantep’in ligden çekilmesiyle Trabzonspor’a katılan Markovic takımın en çok çalışan, isteyen oyuncusu olmaya devam ediyor. Bu maçta karşılığını 11. dakikada attığı golle aldı. “Tamam, her şey yolunda gidiyor” derken Larsen rakibini ceza sahasında elle tutarak durdurunca, hem penaltıya hem de kırmızı karta neden oldu. Beraberlik ve bir eksik kalmak ligde zor günler geçiren Sivas’ı daha da canlandırdı. Sıfırdan Erdoğan’ın vurduğu kafa gol olunca Sivas devreyi önde tamamladı. Sivas’ın bütün ataklarını yönlendiren Samu Saiz penaltı sayısına ceza yayından attığı golü de ekledi, skoru Caicedo netleştirdi.

Sahada eksik kalan Trabzon’da yapılan oyuncu değişiklikleri maçı kurtarmaya yetmedi. Bu kadar eksik gedikle iki günlük hocadan mucize beklemekte hayalcilik olurdu. Trabzon bir an önce yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı ve bu kötü performansı unutturmalı.