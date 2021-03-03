AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “HDP’yi seçimde sandığa gömüp tabela partisi haline getireceğiz. Terörle arasına mesafe koymayan HDP’yi siyasetin tozlu raflarına gömeceğiz” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin bilgi verdi.

Özkan, değişen toplumda reform ihtiyacının var olmaya devam edeceğini belirterek, “Reform dün de, bugün de AK Parti’nin temel vizyonu. İnsan Hakları Eylem Planı tüm reformlarla uyum içindedir. Siyasi partiler, başta sendikalaşma konusunda demokratik toplum önündeki engelleri kaldırmaya yönelik bir paket. Daha güçlü insan hakları koruma sistemi önemli bir reform paketi olarak gündeme gelecek, geçireceğiz.

AB ile vize serbestisi konusu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru çerçevesini artıracağız. İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz. Hak ihlalleri takip edilecek, mahkemeye gitmeye fırsat vermeden yerinde çözecek. Hakim, savcılara coğrafi teminat uygulamaya geçecek. Makul sürede yargılanma hakkı önemli. Bu hakkı hayata geçireceğiz. İdari başvuru süresi 60 günden 30 güne inecek” ifadelerini kullandı.

Özkan şöyle konuştu:

“Yargı kararları kamuoyuna açılacak. Vergi bilişim suçlarında ihtisas mahkemesi kurulacak. Basın suçlarında muhakeme sürelerini ele alıyoruz. Kamu ve özel sektör çalışanlarına kendi dini bayramlarında izin düzenlenmesi geliyor. Sulh ceza mahkemelerinde dikey denetim geliyor. İşkence iddiasında zaman aşımı kalkıyor. Kadın cinayetinde işkence ve her suç, eşler ayrılsa da ağırlaşan suç boşanmış eşi de kapsayacak. Devletin taraf olduğu durumlara da arabuluculuk gelecek.”

Özkan, HDP’nin kapatılmasına ilişkin soru üzerine, “AK Parti her daim ‘hakimiyet milletin’ anlayışı ile siyaset yaptı. HDP’ye oy verenler de rahatsız. HDP’yi seçimde sandığa gömüp tabela partisi haline getireceğiz. Terörle arasına mesafe koymayan HDP’yi siyasetin tozlu raflarına gömeceğiz” dedi. (İHA)