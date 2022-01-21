HDP’yi kapatma davasında yeni gelişme
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi. HDP’ye savunmasını hazırlamak için 30 günlük süre verildi.
HDP’nin siyasi yasak istenen partililerin savunmalarının da Başsavcılığa gönderilmesi yönündeki talebinin reddedildiği öğrenildi.
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