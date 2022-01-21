HDP’yi kapatma davasında yeni gelişme
Haberler Gündem

HDP’yi kapatma davasında yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi. HDP’ye savunmasını hazırlamak için 30 günlük süre verildi.

HDP’nin siyasi yasak istenen partililerin savunmalarının da Başsavcılığa gönderilmesi yönündeki talebinin reddedildiği öğrenildi.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

CHP’li Öztrak: Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor

CHP’li Öztrak: Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor

İzmir Belediyesi, elektrik tedarik şirketi kurdu: Yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz

İzmir Belediyesi, elektrik tedarik şirketi kurdu: Yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz

HDP’yi kapatma davasında yeni gelişme
Gündem