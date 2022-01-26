HDP’li vekillere ait 11 yeni dosya Meclis’te
Haberler Gündem

HDP’li vekillere ait 11 yeni dosya Meclis’te

HDP milletvekillerine ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası Meclise ulaştı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlık fezlekesinin aralarında olduğu 11 yeni dokunulmazlık fezlekesi TBMM’ye ulaştı.

11 dokunulmazlık fezlekesi şu milletvekillerine ait:

“Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz(2), HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun (2), HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz.” (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

CHP’li Öztrak: Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor

CHP’li Öztrak: Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor

İzmir Belediyesi, elektrik tedarik şirketi kurdu: Yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz

İzmir Belediyesi, elektrik tedarik şirketi kurdu: Yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz

HDP’li vekillere ait 11 yeni dosya Meclis’te
Gündem