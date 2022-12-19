HDP’li Semra Güzel’in tahliye talebi reddedildi 

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Yurt dışına kaçma iddialarını reddeden Güzel’in, tahliye talebi kabul edilmedi.

Adıyaman’da 2017’de terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Hakkında 2 ayrı fezleke düzenlenen Güzel’in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırıldı. Savcılık tarafından ifadeye çağrılan Güzel, 2 Eylül’de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güzel hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘VEKİL OLMASAM BU AŞAMAYA GELMEYECEKTİ’

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Güzel, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları ve bazı HDP’li milletvekilleri de salonda hazır bulundu. Savunmasında, yurt dışına kaçma iddialarını reddeden sanık Güzel, “Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017’de hakkımda soruşturma yürütülmüş, o dosyada ismim, TC kimlik numaram hepsi var. O dönem HTS kayıtları ve daha birçok şey incelenmiş. Buna ilişkin bir ifade bile istenilmemiş. O dönem soruşturmayı yapanlar görevi kötüye mi kullanmıştır? Hayır. Herhangi bir suç unsuru bulamamıştır. Vekil olmasaydım belki de bu dosya bu aşamaya gelmeyecekti. Bu fotoğraflardan propaganda da çıkarılamaz. Çünkü paylaşan ben değilim. Bu fotoğrafı Meclis kürsüsünde kullananlar propaganda yapmaktadır. Bu süreçte, hakkımda çok ciddi bir linç kampanyası yürütüldü. Fotoğraflar yayımlandıktan sonra yurt dışı yasağım yoktu, pasaportumla yurt dışına gidebilirdim. O linç kampanyasına maruz kaldığım süreçte evde yoktum. Bir yere kaçmadım, kamufle olmadım” dedi.

20 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Sanık Güzelin savunmasının ardından söz alan avukat Eylem Arzu Kayaoğlu, Güzel’in milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa’nın 83’üncü maddesi gereğince yargılamada ‘durma’ kararı verilmesini talep etti. Avukat Kayaoğlu, “Müvekkil hala milletvekilidir, bu nedenle hiçbir şekilde lehe ya da aleyhe delil toplanamaz. İddianamenin iadesini ve kovuşturmanın durmasını istiyoruz” diye konuştu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve ‘durma’ talebinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Şubat 2023’e erteledi. (DHA)